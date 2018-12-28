Boraboy Gölü buz tuttu

Gölün genellikle bu aylarda donduğunu dile getiren Kartal, "Göl yüzeyindeki buz tabakasının kalınlığı, yerine göre değişiyor. Ziyaretçilerimizin göl etrafında bulunan uyarı tabelalarına uymaları, can güvenliği açısından önemli. Buz tabakasının üzerine çıkmamaları, bu güzel manzarayı kenardan izlemeleri daha güvenli olur." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürü Kemal Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boraboy Gölü'nün yüzeyinin tamamen donduğunu söyledi.

Piknikçilerin ve turistlerin uğrak yeri olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Boraboy Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının düşmesi sonucu dondu.

- Yaban hayvanları da unutulmuyor

Haftanın belirli günlerinde göl çevresinde yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Kış şartlarının ağır geçtiği dönemlerde yaban hayvanlarının yemlenme sıkıntısı oluyor. Bu sene 8 ton 636 kilogram yemleme yapıyoruz. Kırık ve tam buğday ile mısır ve diğer yem türlerinden doğaya bırakıyoruz. Tabiat parkını her anlamda geliştiriyoruz. Bu, ziyaretçi sayımıza da yansıyor. Tabiat parkının, 2013 yılında 15 bin olan ziyaretçi sayısı, bu yıl 100 bini geçti. Hedefimiz burayı hem yazın hem kışın Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan parklarından biri haline getirmek."

