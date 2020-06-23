Boraks (Borax) Nedir? Ne İşe Yarar? Kullanım Alanları

Boraks, İran bölgesinde keşfedilişinin 4000 yıl önceye dayandığı kabul edilen bir mineraldir. Günümüzde de aktif olarak pek çok sektörün üretim aşamasında kullanılır. Başta kozmetik sektörü olmak üzere çimentoyu güçlendirici etkisinin keşfedilmesinin ardından inşaat sektöründe ve enerji sektöründe kullanılmaya başlanan bir mineral halini almıştır.
Boraks, doğada kendiliğinden oluşan bir mineraldir. İçeriğinde bor, oksijen, su ve sodyum vardır. Dağlık bölgelerdeki kaynak suları, boraks kristallerini bir araya getirir ve birleştirir. Ardından suyun buharlaşmasıyla birlikte kristaller daha yoğun bir hal alarak sertleşir. Böylece boraks mineralleri ortaya çıkar. Sıcak suya konulan boraks minerali ise suyun hidrojen perokside dönüşmesine sebep olur.
Boraks, doğada ve insan vücudunda var olabilen bir mineraldir. Ayrıca deniz suyunda, toprakta ve dolayısıyla bitkilerde de bulunur. Erime derecesi 75 olan boraksın kaynama derecesi ise 200'dür. Suda ve gliserinde çözünen boraks, alkolde çözünmez.
Pek çok alanda kullanılan boraksın çok kullanıldığı alan ev temizliğidir. Satılan pek çok temizlik ürününün içinde boraks vardır ve ayrıca satın alınabilen boraks ile isteyen kendi temizlik ürününü kendisi yapabilir.
Doğal bir bulaşık deterjanı için sadece boraks ve çamaşır sodasına ihtiyacınız var. Bir su bardağı boraksa bir miktar çamaşır sodası ekleyerek bulaşık deterjanınızı hazırlayabilirsiniz. Ayrıca mandalina yağı ya da portakal yağı gibi bir aroma kullanarak deterjanınızın güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Ancak belirtmekte fayda var; boraks ile yaptığınız bulaşık deterjanını kullanırken bulaşıklarınızı titizlikle durulamalısınız. Boraksın insan vücuduna dışarıdan girmesi son derece tehlikelidir.
Tuvalet temizliğinde boraks kullanarak mikropları ortadan kaldırabilirsiniz. Bir su bardağı boraksın içine mikrop öldürücü etkisi bulunan sirkeden bir miktar ekleyerek etkili bir temizlik ürünü elde edebilirsiniz. Üzerine çamaşır sodası da ilave ederek krem kıvamında bir karışım elde edebilir ve tuvaletlerinizi bununla ovabilirsiniz.
Çamaşır yıkarken kullanılan deterjanların fiyatlarının yüksek olması, pek çok ev hanımının şikayet ettiği bir durumdur. Boraks kullanılarak hazırlanan bir karışım ise hem daha ekonomik hem de daha doğal olacaktır. Bir fincan boraks ile bir fincan çamaşır sodasını karıştırarak hazırladığınız deterjana limon tuzu da ekleyerek çamaşırlarınızın daha temiz yıkanmasını sağlayabilirsiniz.
Boraks, halı temizliğinde de kullanılan etkili bir mineraldir. Boraks yardımıyla halıların dibine çöken pislikleri temizleyebilen ve lekeleri ortadan kaldıran bir temizlik ürünü yapabilirsiniz. Bir fincan karbonata su ve bir fincan boraks ekleyerek macun kıvamında bir karışım elde edebilir, bu karışımı halınıza sürerek lekelerden ve kokulardan kurtulabilirsiniz.
Her türlü tuvalet, lavabo, banyo vb. yerlerin tıkanan giderlerine bir miktar boraks döküp üzerine kaynar su dökerek açılmasını sağlayabilirsiniz.
Boraksın pas sökücü etkisi ile paslanmış alet ve eşyalarınızı temizleyebilirsiniz. Bunun için boraks ile limon suyunu karıştırıp paslanmış eşyanızı bu karışımda yarım saat bekletmeniz yeterli.
Evinizde istemediğiniz her türlü böcek ve karıncaların yuva yaptıkları yeri keşfedip o bölgelere boraks dökebilirsiniz. Aynı şekilde farelerde de etkili olan boraksı fare zehri ile de karıştırabilirsiniz. Küçük yaşta bir çocuğunuz varsa evin köşelerine bıraktığınız boraksa dokunmasına engel olmalısınız.
Boraks kullanarak son derece güçlü bir temizlik malzemesi yapabilirsiniz. Bu malzeme ile yapışmış ve kurumuş inatçı lekelerden kurtulmanız mümkün. Yarım su bardağı boraksın üzerine 4 yemek kaşığı su ekleyerek oluşturacağınız karışımı yağ, katran, sakız gibi yapışmış lekelerin üzerine dökebilirsiniz. Lekeli bölgeyi fırçalayarak lekelerin çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Pek çok temizlik esnasında kullanılan etkili bir mineral olan boraks ile mobilyalarınızı da temizleyebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı boraksa yarım yemek kaşığı bulaşık deterjanı ve bir miktar su ekleyerek elde edeceğiniz karışım ile mobilyalarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.
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