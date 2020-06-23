Boraks (Borax) Nedir? Ne İşe Yarar? Kullanım Alanları

Boraks, İran bölgesinde keşfedilişinin 4000 yıl önceye dayandığı kabul edilen bir mineraldir. Günümüzde de aktif olarak pek çok sektörün üretim aşamasında kullanılır. Başta kozmetik sektörü olmak üzere çimentoyu güçlendirici etkisinin keşfedilmesinin ardından inşaat sektöründe ve enerji sektöründe kullanılmaya başlanan bir mineral halini almıştır.

Boraks, doğada kendiliğinden oluşan bir mineraldir. İçeriğinde bor, oksijen, su ve sodyum vardır. Dağlık bölgelerdeki kaynak suları, boraks kristallerini bir araya getirir ve birleştirir. Ardından suyun buharlaşmasıyla birlikte kristaller daha yoğun bir hal alarak sertleşir. Böylece boraks mineralleri ortaya çıkar. Sıcak suya konulan boraks minerali ise suyun hidrojen perokside dönüşmesine sebep olur.

Boraks, doğada ve insan vücudunda var olabilen bir mineraldir. Ayrıca deniz suyunda, toprakta ve dolayısıyla bitkilerde de bulunur. Erime derecesi 75 olan boraksın kaynama derecesi ise 200'dür. Suda ve gliserinde çözünen boraks, alkolde çözünmez.

Boraks Nerelerde Kullanılır?

Pek çok alanda kullanılan boraksın çok kullanıldığı alan ev temizliğidir. Satılan pek çok temizlik ürününün içinde boraks vardır ve ayrıca satın alınabilen boraks ile isteyen kendi temizlik ürününü kendisi yapabilir.