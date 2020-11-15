Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı'daki küvet sahnesi olay oldu

Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle yıldızı parlayan Miray Daner, son olarak Saygı dizisinde eski rol arkadaşı Boran Kuzum'la kamera karşısına geçti.

Behzat Ç.’nin unutulmaz anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikayesine odaklanan Saygı dizisi BluTV’de yayınlanmaya başladı.

Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Daner ve Kuzum'un küvet sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerine aşık olan iki kişiyi canlandıran oyuncuların öpüşme sahneleri ve küvetteki romantik anları hayranlarının gündemindeydi.

BÜYÜK ÖZGÜ ALDI

Daner'in başarılı oyunculuğu büyük övgü alırken dizide kendi adalet anlayışlarıyla cinayet işleyen iki oyuncunun gelecek bölümlerdeki adımları da merak konusu oldu.

Kuzum ve Daner'in birbirine yakıştıran sosyal medya kullanıcıları ikinin arasında aşk olup olmadığını da merak ediyor. Daner daha önceki açıklamalarında, "Boran'la aramızda aşk, yok sadece arkadaşız" demişti.

SAYGI'NIN KONUSU

Anti-kahraman Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) dünyasına gireceğimiz ve adalet kavramının farklı yorumlarıyla karşı karşıya kalacağımız ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin gençleri Savaş (Boran Kuzum) ve Helen (Miray Daner) izleyicilere birçok zorlukla karşılaşacakları bir aşk hikayesi de sunacak.