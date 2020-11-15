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Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı'daki küvet sahnesi olay oldu

15.11.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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BluTV’nin bu sezon dikkat çeken projelerinden ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nde Savaş rolündeki Boran Kuzum ve Helen rolündeki Miray Daner'in öpüşme sahneleri ve romantik anları gündem oldu. İki ünlü oyuncunun hayranlarının gündeminde o sahneler vardı.

Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle yıldızı parlayan Miray Daner, son olarak Saygı dizisinde eski rol arkadaşı Boran Kuzum'la kamera karşısına geçti.

Behzat Ç.’nin unutulmaz anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikayesine odaklanan Saygı dizisi BluTV’de yayınlanmaya başladı.

Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Daner ve Kuzum'un küvet sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerine aşık olan iki kişiyi canlandıran oyuncuların öpüşme sahneleri ve küvetteki romantik anları hayranlarının gündemindeydi.

BÜYÜK ÖZGÜ ALDI

Daner'in başarılı oyunculuğu büyük övgü alırken dizide kendi adalet anlayışlarıyla cinayet işleyen iki oyuncunun gelecek bölümlerdeki adımları da merak konusu oldu.

Kuzum ve Daner'in birbirine yakıştıran sosyal medya kullanıcıları ikinin arasında aşk olup olmadığını da merak ediyor. Daner daha önceki açıklamalarında, "Boran'la aramızda aşk, yok sadece arkadaşız" demişti.

SAYGI'NIN KONUSU

Anti-kahraman Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) dünyasına gireceğimiz ve adalet kavramının farklı yorumlarıyla karşı karşıya kalacağımız ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin gençleri Savaş (Boran Kuzum) ve Helen (Miray Daner) izleyicilere birçok zorlukla karşılaşacakları bir aşk hikayesi de sunacak.

Yayınlanan yeni ön izleme sahnesi; Savaş ve Helen’in yaşayacakları tutkulu aşkın habercisi olurken, sahne sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bir yandan ikilinin duygusal sahneleri merak konusu olurken bir yandan da ikilinin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı verecekleri savaş da heyecanla bekleniyor.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can’ın kadrosunda yer aldığı Inter Medya yapımcılığındaki ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin senaryosunda Ercan Mehmet Erdem imzası yer alırken, dizinin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstleniyor.

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