"Bora'nın yasını, sürücü cezasını alınca tutacağım"

Kazaya karışan otomobilin Almanya'daki üretici fabrikasındaki yetkililerle görüşerek aracın böyle bir hasarı hangi hızla alabileceğine dair araştırmalar da yapan Aşçılar, delilleri bir dosyada topladıktan sonra sanığın yargılandığı mahkemeye iletti.

Baba Osman Aşçılar, olay sonrası kazanın oluş şeklini araştırdı ve delil topladı. 11 gün sonra tamirhanede bulduğu otomobili fotoğraflayarak kazanın boyutunu anlamaya çalışan Aşçılar, zaman zaman olayın meydana geldiği bulvarda trafiğin seyrini ve yayaları izledi.

1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, "alkollü araç kullanmak ve ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşındaki müzisyen oğlunu kaybeden ve bu süreçte olaya ilişkin delil toplama mücadelesi vererek bunları mahkemeye ileten Osman Aşçılar, şimdi de trafik kazası mağdurlarının hukuki mücadelesine destekte bulunuyor.

Otomobilin 40-50 km hızla bu hasarı alamayacağını ve yayaya çarpamayacağını ispatlamaya çalışan baba, "alkollü araç kullanımının önüne geçmek" için "Başka Boralar Ölmesin" adıyla başlattığı imza kampanyasında toplanan 20 bin imzayı Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığına gönderdi.

Trafik kazalarına ilişkin düzenlenen seminerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cezalarının ağırlaştırılması yönünde talepte bulunan Aşçılar, ayrıca kendisi de trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan eski milletvekili Bennur Karaburun'dan da bu konuda destek istedi.

Aşçılar, oğlunun hayatını kaybettiği yerde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Ufuk Togul ve Melih Duymaç'ın adli süreçlerini yakından takip etmeye başladı ve onların ailelere destek verdi.

- "Günlerce kazanın olduğu mahalde oturdum"

Baba Osman Aşçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücünün, 30 km hız sınırı olan yolda çok hızlı gittiğini ve 103 promil alkollü çıktığını ifade ederek, sanığın hak ettiği cezayı bulmasını istediklerini söyledi.