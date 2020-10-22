HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Borat: Trump'ın avukatı Giuliani, filmde ellerinin pantolonu içinde görüldüğü sahne için 'Gömleğimi düzeltiyordum' dedi

Borat: Trump'ın avukatı Giuliani, filmde ellerinin pantolonu içinde görüldüğü sahne için 'Gömleğimi düzeltiyordum' dedi

22.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, yeni Borat filminin bir sahnesinde ellerini pantolonunun içine sokmuş halde görülmesiyle ilgili olarak "tamamen uydurma" dedi.

Borat: Trump'ın avukatı Giuliani, filmde ellerinin pantolonu içinde görüldüğü sahne için 'Gömleğimi düzeltiyordum' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, yeni Borat filminin bir sahnesinde ellerini pantolonunun içine sokmuş halde görülmesiyle ilgili olarak "tamamen uydurma" dedi.

Eski New York City belediye başkanı Giuliani, Twitter'da bir mesaj paylaşarak "Kayıt cihazının kaldırılması ardından gömleğimi düzeltiyordum" diye yazdı.

https://twitter.com/RudyGiuliani/status/1319031305120657410

Borat adlı Kazakistanlı bir gazeteciyi canlandıran İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen'in başrolde oynadığı filmde, kadın bir TV muhabiri Giuliani ile röportaj yapıyor.

2006 yapımı Borat filminin devamı olarak çekilen yeni film Cuma günü gösterime giriyor.

Bu yıl çekilen devam filminde de Baron Cohen, ABD'li politikacıları ve halktan kişileri tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Filmin bir sahnesinde, Borat'ın kızı rolündeki kadın TV muhabiri, Trump yönetiminin koronavirüs salgınına yönelik aldığı önlemlerle ilgili olarak bir otel odasında Giuliani ile röportaj yapıyor.

Röportajın ardından genç oyuncu, 76 yaşındaki Giuliani'ye içki davetinde bulunuyor. Giuliani, röportaj için takılan mikrofon çıkarıldıktan sonra yatağa uzanmış ve ellerini pantolonunun içine sokarken görülüyor.

Sacha Baron Cohen, Borat filminde Kazakistanlı bir TV muhabirini canlandırıyor

Rudy Giuliani, bu görüntülerle ilgili paylaştığı sosyal medya mesajında, "Röportaj sırasında, öncesinde veya sonrasında uygunsuz bir davranışta bulunmadım. Sacha Baron Cohen aksini ima ediyorsa tam bir yalancı" ifadesini kullandı.

Giuliani bir başka Twitter mesajında, Temmuz'da yapılan röportajın önce ciddi olduğunu sandığını, "Tuzak olduğunu anlar anlamaz polis çağırdığını" belirterek bunun, "Joe Biden ve ailesinin suç işlemesi ve ahlaksızlığını teşhir etmeme yönelik köreltme çabası" olduğunu söyledi.

Trump ve ekibi, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı ve oğlu Hunter'ı, Ukrayna ve Çin ile yasa dışı iş ilişkilerinde bulunmakla suçluyor; Obama döneminde başkan yardımcısı görevinde olan Biden ise suçlamaları reddediyor.

Giuliani'nin Borat 2 filmi ile ilgili yaptığı açıklamalara dair Baron Cohen henüz yorum yapmadı.

Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrusu...Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrusu...
e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?e- YDS sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Vahşet! Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrunun ölümüne neden oldu
Hamile kediyi kaynar suyla yaktı, 4 yavrusu...
Kazanın böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla milyonluk arabayı patlattı
Böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattı
Azerbaycanlı spiker Zengilan kentinin işgalden kurtarıldığı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı
Spiker Zengilan'ın işgalden kurtarıldığı haberini duyunca ağladı
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Muhabir canlı yayında telefonunu çaldırdı!
Muhabir canlı yayında telefonunu çaldırdı!
Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler
Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.