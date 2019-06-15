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Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 20:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, borç-alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan satır ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.  Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi.

Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, borç-alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan satır ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. İki kardeş Turgut B. (27), Ümet B. (17) ve Mehmet B.(31) ile Engin Ö. (42) ve Hüdai G.(30) arasında, iddiaya göre borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait iş yerinin önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır ve bıçak kullanılan kavgada 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
POLİS VE JANDARMA HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Olayı öğrenen iki tarafın da yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesiyle olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralıBorç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralıBorç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

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