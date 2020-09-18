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Borç-alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Borç-alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 18.00 sıralarında Şehitler Mahallesi Özgün Sokak ile Karaağaç Yolunun kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Murat Malgaz (25) ve Süleyman Solak (28), Abdullah K.'dan alacaklarını tahsil etmek için babasının işlettiği kahvehaneye geldi. Kahvehanede çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çıkan kavgada Murat Malgaz ve Süleyman Solak silahla vurularak ağır yaralanırken, olaya karışan Abdullah K.'nın ağabeyi şüpheli Halis K. elinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Polis, olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılardan Murat Malgaz ve şüpheli Halis K. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Süleyman Solak ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Malgaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, ağır yaralı Özgün Sokak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili Nazım K., Halis K. ve İbrahim K.'yı gözaltına aldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
icralar yetersiz kalınca halk kendi işini kendisi çözüyor bu ölümlerin sorumlusu uygun yasalar çıkartmayan meclistir
Meblağ yazmıyor. İnşallah değecek bir rakam içindir. 300-500 lira için değildir umarım. 5-10 binin altı rakam için muharebe etmeye değmez.
mekan basmaya gidiyorsun, silahsız tedbirsiz. Allah rahmet eylesin.
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