HABER

Borç- alacak nedeniyle 3 aracı ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 02:10 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Ö.D.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Ö.D. (27), aralarında borç-alacak meselesi olduğu Serdar Yumru'nun kamyonetini ve yanında park halinde bulunan iki otomobili ateşe verdi. Olaydan sonra kaçan Ö.D., yakalandı.
Olay, saat 23.45 sıralarında Subaşı Mahallesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki Serdar Yumru'ya ait 45 AAS 566 plakalı kamyonet, Ersoy Yıldırım'a ait 45 ZC 9093 plakalı otomobil ile Hakan Göker'e ait 35 PDP 41 plakalı otomobil kundaklandı. Araçların yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek araçların tamamen yanması engellendi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
'HEM BORCU VAR HEM DE GELMİŞ ARABAMI YAKMIŞ'
Olaya ilişkin araç sahiplerinden Serdar Yumru yaptığı açıklamada, "Bu araçları yakan şahıstan 20 bin lira alacağım var. 9 aydan beri bu parayı ödemiyor. Bugün alacağımla ilgili tartışma yaşadık kendisiyle. Hepsi bu kadar. Gelmiş burada, evimin önünde arabamı ve diğer araçları yakmış. Hem borcu var, hem de gelmiş arabamı yakmış" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndüBursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü
Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!

Başkent’te cinnet getiren genç 20 metreden beton zemine çakıldı!

Annesiyle tartışırken 20 metreden beton zemine çakıldı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti

İki hindiyi affetti! Artık orada yaşayacaklar!

Bursa'da çiftlik evindeki toplu tecavüz skandalında yeni gelişme!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.