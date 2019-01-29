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Borç-alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan borç-alacak tartışmasında Volkan A., Cüneyt Güzelbakan'ı (48), tabancayla  ayağından vurdu.

Mehmet İNAN-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan borç-alacak tartışmasında Volkan A., Cüneyt Güzelbakan'ı (48), tabancayla ayağından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir hukuk bürosunun girişinde meydana geldi. Borç-alacak meselesi yüzünden uzlaşmak için hukuk bürosuna gelen taraflardan Cüneyt Güzelbakan ile Volkan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Volkan A. belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Cüneyt Güzelbakan yere yığılırken, şüpheli Volkan A. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Hukuk bürosu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cüneyt Güzelbakan olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Volkan A.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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