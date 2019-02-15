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Borç-alacak tartışmasında bacağından tabancayla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 01:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Cenk Cesur (46), borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Ü.D.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Cenk Cesur (46), borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Ü.D. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan Ü.D., yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Gölcük Kavaklı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak meselesinden husumet bulunan Cenk Cesur ile Ü.D., aynı araçla parka geldi. Cenk Cesur ile Ü.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D., tabancasını ateşleyerek Cesur'u bacaklarından vurdu. Cesur kanlar içerisinde yerde kalırken, Ü.D. ise olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralanan Cenk Cesur, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Ü.D. ise kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Borç-alacak tartışmasında bacağından tabancayla vurulduBorç-alacak tartışmasında bacağından tabancayla vuruldu
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