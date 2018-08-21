Borç aldığı 300 lirayla iş kurdu şimdi paraya para demiyor!

İşte başarı hikayesiyle herkesin takdirini kazanan Phil Knight'ın adım adım yükselişi...

Borç aldığı 50 dolarla kurdu! Şimdi dünyada 5 bin mağazası var

1 / 23 Babasından aldığı 50 dolar ile bugün dünya genelinde 5 bine yakın mağazası bulunan bir ayakkabı markasıyla tanınan Phil Knight'in ilham veren hikayesine tanık olmaya ne dersiniz?

2 / 23 Bugün dünyanın en çok satan spor ayakkabı markalarından birinin kurucusu Phil Knight, sadece 50 dolar ile hayallerini inşa etmeye başlamış bir isim.

3 / 23 Babasından aldığı borç para ile ilk adımları atan ünlü girişimcinin hikayesi ilham verici.

4 / 23 50 dolar ve hayali şirket Blue Ribbon1962 yılında Japonya'dan ucuz ayakkabı ithal etme amacıyla yola çıkan Knight, babasından aldığı 50 dolarla Japonya'ya seyahatini gerçekleştirdi.

5 / 23 Orada tanıştığı Amerikalılardan Onitsuka adında bir şirketin ismini duyan girişimci bu fabrikaya vardığında hayali bir iş yaratmak durumunda kaldı.

6 / 23 Blue Ribbon adlı bir şirkette çalıştığını söyleyen ünlü girişimci, Amerika'daki piyasalar hakkında da fabrika çalışanlarını bilgilendirdi.

7 / 23 Uzun bir sohbetin ardından ise fabrika sahipleri Amerika distribütörlüğünü Blue Ribbon'a vermeye karar verdiler.

8 / 23 Hemen babasını arayan Knight fabrikaya şirket adına 50 dolar göndermesini istedi.

9 / 23 Amerika'ya dönen ünlü girişimci Onitsuka'dan ayakkabıları göndermesini istedi ama bu süre zarfında da para kazanması gerekiyordu.

10 / 23 İkinci iş olarak muhasebeciliğe başlayan Knight, 1964 yılında ilk ayakkabı siparişlerini eline almanın sevincini yaşıyordu.

11 / 23 Hemen ayakkabıları koşu antrenörüne incelemesi için götüren girişimci antrenörün şirkete ortak olma isteği ile karşılaştı.

12 / 23 Şirketin %49'unu antrenörüne veren Knight aynı gün fabrikadan 1000 dolarlık bir ayakkabı siparişi daha istedi.

13 / 23 Koşu takımlarını ilk hedefi olarak belirleyen Knight kısa zamanda büyük oranda satış yapmayı başardı.

14 / 23 Bankadan kredi çekerek 900 ayakkabı daha alan girişimci iyi bir ortak ve iyi bir ürünle baş başa kalmıştı.

15 / 23 İlk kriz ve sonrasında büyümeKısa süre sonra ilk krizi ile karşılaşan Knight, Onitsuka'nın Amerika distribütörlüğünü başkasına vermek istediğini öğrendi.

16 / 23 Hemen ilk uçağa atlayıp Onitsuka'ya giden girişimci uzun bir görüşme sonunda distribütörlük haklarını korumayı başardı.

17 / 23 Ayakları destekleyen yeni modelleri fabrikaya gönderen Knight, ilk elemanı Jeff Johnson'ı doğuda açılan merkezin başında görevlendirdi.

18 / 23 Knight, Onitskuka'ya diğer bir alternatif olarak kendi markasını yaratmaya karar verdi.

19 / 23 1972 yılındaki uluslararası fuar deneyimi sonrasında Onitsuka ile yolları ayıran Knight artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazırdı.

20 / 23 1974 yılında 8 milyon doların üzerinde bir satış rakamı yakalayan ayakkabı markasının stratejisi artık sadece sporculara özel ayakkabılar değil günlük hayatta da tercih edilebilecek ayakkabılar yaratmaktı.

21 / 23 1976 yılında ise 14 milyon dolarlık bir satışla Phil Knight'ın şirketi artık gerçek bir markaydı.

22 / 23 Markanın logosu ise kuş kanadı ve hareket öğelerine benzeyen Swoosh oldu.