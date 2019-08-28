Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Rusya'ya artan borçlarını ödeyebilmek için para talep ettiği zengin iş adamlarına baskı uyguladığı öne sürüldü.

Suriye haberlerinin paylaşıldığı bazı Arapça sosyal medya hesapları ile yayın organlarındaki iddialara göre, Esed, Suriye'nin en zengin 29 iş adamına karşı "kara para aklama" ve "terörü finanse etme" suçlarından soruşturma başlattı.

Söz konusu iş adamları arasında Suriye Telekom Şirketinin (Syriatel) hissedarı ve Suriye'nin en zengin iş adamı olan Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf da yer alıyor.

İddialara göre, Rusya, Esed rejiminden Suriye'deki savunma harcamalarına karşılık bir milyar dolar talep etti. Esed ise bu paranın karşılanması için Mahluf ailesiyle iletişime geçti. Mahluf ailesinin bu parayı karşılamayı reddetmesi üzerine Esed rejimi, ailenin sahip olduğu şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Mahluf, iki kardeşi ve babasıyla ev hapsinde tutulurken, Suriye Telekom Şirketlerindeki hisseleri de kamuya aktarıldı.

- ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı