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Borç batağındaki Esed'in "iş adamlarına baskı yaptığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in, Rusya'ya borcunu ödeyebilmek için para istediği iş adamlarıyla anlaşmazlığa düştüğü, bunun üzerine haklarında soruşturma başlattığı iddia edildi

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, Rusya'ya artan borçlarını ödeyebilmek için para talep ettiği zengin iş adamlarına baskı uyguladığı öne sürüldü.

Suriye haberlerinin paylaşıldığı bazı Arapça sosyal medya hesapları ile yayın organlarındaki iddialara göre, Esed, Suriye'nin en zengin 29 iş adamına karşı "kara para aklama" ve "terörü finanse etme" suçlarından soruşturma başlattı.

Söz konusu iş adamları arasında Suriye Telekom Şirketinin (Syriatel) hissedarı ve Suriye'nin en zengin iş adamı olan Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf da yer alıyor.

İddialara göre, Rusya, Esed rejiminden Suriye'deki savunma harcamalarına karşılık bir milyar dolar talep etti. Esed ise bu paranın karşılanması için Mahluf ailesiyle iletişime geçti. Mahluf ailesinin bu parayı karşılamayı reddetmesi üzerine Esed rejimi, ailenin sahip olduğu şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Mahluf, iki kardeşi ve babasıyla ev hapsinde tutulurken, Suriye Telekom Şirketlerindeki hisseleri de kamuya aktarıldı.

- ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı

Rejimin en büyük finansörü olan Mahluf, Suriye Telekom Şirketindeki hisseleri, bankacılık, doğal gaz, petrol ve ulaşım sektörlerindeki yatırımlarıyla biliniyor.

Mahluf, Suriye'de yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 2008'de ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) de Esed rejimine destek verdiği gerekçesiyle Mahluf'u 2011'de yaptırım listesine ekledi.

Mahluf, son bir yılda telekomünikasyon, maden ve enerji alanlarında İran ile büyük anlaşmalara imza atmıştı.

Esed rejiminin, başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkeden büyük borçlanmaya gittiği tahmin edilirken, rejim yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

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