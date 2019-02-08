Borç cinayeti şüphelisi yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet K. (28) ve olay sırasında yanında bulunan H.B. (48), polis tarafından yakalandı.
Dün akşam Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen olayda, borç-alacak nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet K., Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mehmet K., Talas ilçesinde H.B. ile birlikte yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mehmet K. ve birlikte kaçtığı H.B., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde yapılan muayenenin ardından adliyeye sevk edildi.
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