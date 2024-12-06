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  4. Borç kavgasında 'Ben yaptım' diyerek cinayeti itiraf eden zanlı adliyede!

Borç kavgasında 'Ben yaptım' diyerek cinayeti itiraf eden zanlı adliyede!

06.12.2024 17:34
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Çorum'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi iş yerinde bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Teslim olan zanlı, "Ben yaptım" diyerek cinayeti itiraf etti.

Borç kavgasında 'Ben yaptım' diyerek cinayeti itiraf eden zanlı adliyede!

Olay, dün gece Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre F.Y., alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatan F.Y., teslim olmak istediğini belirtti. Adrese giden sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı F.Y. ise gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çorum zanlı
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