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  4. Borç kavgasında kan döküldü! Eski patronunu öldürme anı saniye saniye kamerada

Borç kavgasında kan döküldü! Eski patronunu öldürme anı saniye saniye kamerada

02.07.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar (45) ile eski çalışanı Şakir Yavuz (37) arasındaki tartışma cinayetle sonlandı. İkili arasındaki borç nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından Yavuz, Sincar'ın iş yerine giderek eski patronuna ateş etti. Sincar kaldırıldığı hastanede kurtulamadı. Yavuz ise olay yerinde kaçtı fakat 10 dakika sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Borç kavgasında kan döküldü! Eski patronunu öldürme anı saniye saniye kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar ile eski çalışanı Şakir Yavuz, borç nedeniyle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Şakir Yavuz, Sincar'ın iş yerine giderek içinde benzin bulunan bidonu kapıya bıraktı. Sincar'a ait otomobili yakmak isteyen Yavuz, yapamayınca bu kez iş yerine girdi. Silahını çeken Şakir Yavuz, Mehmet Sincar’a ateş etti. Şakir Yavuz kaçarken, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sincar kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Şakir Yavuz’u yaklaşık 10 dakika sonra kaçtığı otomobilde yakalayıp gözaltına aldı.

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olayın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Sincar iş yerinde telefonla uğraşırken içeriye Şakir Yavuz’un girdiği, belinden tabancayı çıkarıp ateş ettiği görüldü. Bu sırada iş yerinde ayakta duran müşterinin irkildiği de kameraya yansıdı.

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"BORCUNU ÖDEYEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Şakir Y. sorgusunda, 29 Haziran’da Mehmet Sincar ile görüşme yaptıklarını belirterek, “Mehmet Sincar, borcunu ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine cinayeti işledim” dedi.

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Şakir Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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cinayet patron
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