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Borç kavgasında öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 18:10 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta, borç nedeniyle çıkan kavgada, oto yıkamacı Arif Nazır Atcı (47), İbrahim Emir'i (25) av tüfeğiyle vurdu.

Borç kavgasında öldürüldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, borç nedeniyle çıkan kavgada, oto yıkamacı Arif Nazır Atcı (47), İbrahim Emir'i (25) av tüfeğiyle vurdu. Emir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Atcı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3. Sanayi Sokak'taki iş yerinin önünde meydana geldi. İbrahim Emir, borç nedeniyle husumetli olduğu oto yıkamacı Arif Nazır Atcı'nın iş yerine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Atcı, iş yerinden aldığı av tüfeğiyle Emir'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Emir, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Emir, tedaviye alındı. Durumu ağır olan İbrahim Emir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Arif Nazır Atcı ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Borç kavgasında öldürüldü

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