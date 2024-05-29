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Borç meselesi kanlı bitti! AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı kamerada

29.05.2024 17:30
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta (26), iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.Y. tarafından kalbinden bıçaklanan Usta, ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Usta'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Saldırı anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Borç meselesi kanlı bitti! AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı kamerada

AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, kendisine ait iş yerinde otururken, borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, kalbinden bıçaklanan Usta ağır yaralandı.

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İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Usta, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Usta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay sonrası M.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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SALDIRI KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüpheli M. Y.'nin lavabodan çıkıp, kasada oturan Usta'ya bıçakla saldırdığı görüldü.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane bıçaklı saldırı ak parti
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