Borç nedeniyle suları kesilen çiftçiler eylem yaptı

Erzincan’da 1 milyon 200 bin TL borç nedeniyle sulama suları kesilen çiftçiler, kuruyan mahsulleri ellerine alıp traktörlerle konvoy oluşturup eylem yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri aldığı eylem sırasında çevik kuvvet polisleri de elektrik dağıtım şirketi önünde bariyer oluşturdu. Çiftçiler, sulamada kullandıkları pompaları elektrik kesintisinden ötürü kullanamadıklarını ifade etti. Erzincan çiftçisinin elektrik dağıtım şirketine toplamda 1 milyon 200 bin TL borçlarının olduğunu, ürün hasadının yapılmasından sonra bu borcun ödenmesi hususunda kontrat yapıldığı, ancak ödemenin günü gelmeden sularının kesildiği ileri süren çiftçiler, “Eylemimizin gerekçesi 15-20 gündür sulama suyumuzun kesilmesi. Yıllardır biz bu çileyi çekiyoruz. Yeter diyoruz artık. Biz çalışıp kazanıp su parasını ödeyen çiftçileriz. Biz kazanacağız ki götürüp birliğe paramızı verelim” dedi.

“Erzincan’da 30 bin çiftçi ailesi mağdur”

Çiftçiler adına basın açıklaması yapan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise “İlimiz ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlimiz nüfusu içerisinde yaklaşık 30 bin çiftçi ailesi geçimini tarımdan kazanmaktadır. Biz üreticiler vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı fedakar insanlarız. Gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle yoğun bir emek sarf ederek insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için üretim yapmaktayız. Bahse konu elektrik dağıtım şirketi sulama suyu ücretlerini bahane ederek sulama enerjisini kesmekte ve dolayısıyla milli servet zarar görmekte ve üreticilerimiz de mağdur olmaktadır.

Eylem herhangi olumsuz bir olay yaşanmadan sonlandırıldı.