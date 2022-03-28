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Borç ödeme bahanesiyle çağırdı, eşinin gözü önünde öldürdü! Dehşete düşüren anlar kamerada

28.03.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Osman Özel (49), borç ödeme bahanesiyle çağırdığı Musa Yaman'ı (43) eşi Hülya Yaman'ın gözleri önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Korkunç cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

Borç ödeme bahanesiyle çağırdı, eşinin gözü önünde öldürdü! Dehşete düşüren anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, 26 Mart günü saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Osman Özel, iddiaya göre, borç aldığı Musa Yaman'ı arayıp, ödeme yapacağını belirterek evine çağırdı. Süt toplama aracında şoförlük yapan Musa Yaman da eşi Hülya Yaman ile birlikte kamyonetle Özel'in evinin önüne gitti.

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Elinde tüfekle evinden çıkan Özel, kamyonetin yanına yaklaşıp o sırada araçtan inmek isteyen Musa Yaman'a ateş açtı. Kanlar içinde kalan Yaman da elindeki bıçağı Özel'e savurarak karşılık vermek istedi. Bu sırada araçtan inen Hülya Yaman ise Özel'e engel olmaya çalıştı.

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Çıkan arbede sonrası Yaman kanlar içerisinde yığıldı. Özel ise bir süre bekledikten sonra evine geri döndü. Öte yandan, olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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Hülya Yaman'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaman'ın cenazesi Beyşehir'e defnedildi.

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Aldığı bıçak darbeleri sonucu hafif yaralanan Özel ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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cinayet Konya
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