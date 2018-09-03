Borç tartışmasında AVM müdürünü tabancayla yaraladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kiracı Ali Ç., kendisinden borcunu yapılandırmasını isteyen alışveriş merkezi müdürü Mehmet A.'yı (47) tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde, Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM müdürü Mehmet A., iddiaya göre, iş yeri kiracısı Ali Ç.'yi borcunu yapılandırması için ofisine çağırdı. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ali Ç., belindeki tabancayı çıkararak, Mehmet A.'ya 5 el ateş etti. Mehmet A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Ali Ç. ise kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Ali Ç., tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum