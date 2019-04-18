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Borç tartışmasında tokat yedi, dükkanı yakarak intikam aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI Iğdır'da borç aldığı esnaf Şükrü Aras'ın kendisine tokat attığını iddia eden Kamil Hakan Eryolu (28), ilginç bir intikam aldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI

Iğdır'da borç aldığı esnaf Şükrü Aras'ın kendisine tokat attığını iddia eden Kamil Hakan Eryolu (28), ilginç bir intikam aldı. Eryol, Aras'ın mobilya dükkanını yakarak küle çevirdi. Adliyeye çıkarılan Eryolu, denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.
Bağlar Mahallesi Kafkas Sokakta Şükrü Aras'a ait mobilya mağazası, 16 Nisan günü saat 02.37 sıralarında camı kırılarak, benzin dökülüp, ateşe verildi. Güvenlik kameralarına yakalanan kundakçı Kamil Hakan Eryolu, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bir lisede sözleşmeli temizlik görevlisi olarak çalışan Kamil Hakan Eryolu, "Kendisinden 10 bin lira borç aldım. Bunu karşılık altında imzam olan boş senete imza attım. O da bunu 125 bin lira yaparak beni icraya verdi. Gidip kendisi ile konuştum, 'borcumu icradan çek ayda 500 lira ödeyeyim' dedi. Eşim de gidip konuştu. Ama adam dinlemedi, hakaret ve küfretti, hatta bana bir tokat attı. Onunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sorun bundan ibaret. Niye yakma gereği duydum. Buna refleks mi diyelim, içkiliydim zaten kafam güzeldi. Tokat atmıştı. Ben de onun acısını almam lazımdı. O yüzden dolayı da yaktım. Dükkan tamamen yandı" diye ifade verdi.
Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Eryolu, denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı. Zararının yaklaşık 1.5 millyon lira olduğunu söyleyen Şükrü Aras, karara şaşırdığını belirterek şunları söyledi:
"Kamil Hakan Eryolu geçen yılın 11'inci ayında benden yüklü miktarda borç aldı. Bu borcuna karşılık senet imzaladık. Ödemeyince 2019'un Ocak ayında icraya verdim. Sabaha karşı iş yerimin yandığını haber aldım. İtfaiye ekipleri müdahale etti ama hiçbir şeyi kurtaramadık. Yangın kontrol altına alınınca güvenlik kamera görüntülerine baktık ve icraya verdiğim Kamil Hakan Eryolun'un gelip işyerime benzin dökerek yaktığını gördük. Polis kendisini yakaladı ve mahkemeye çıkardı. Ancak denetimli serbesklik kararır ile serbest bırakıldı. Şaşırdığımız bu karara avukatımız itiraz edecek."
Eryolu, yaptığı ilk evlilikten iki kızı olduğunu fakat eşinden ayrılıp ikinci bir evlilik hazırlıkları içinde olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü
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-İşyeri kundaklamanın güvenlik kamerasına yansıması
-Alevlerin iş yerini sarması
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Yanan işyerinin gündüz çekilen görüntüleri
-İş yeri sahibi Şükrü Aras ile röp

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

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