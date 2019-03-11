Borç ve alacaklarını yazıp kendini astı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi 48 yaşındaki Şeref S. (Sarpkaya), ailevi nedenlerden girdiği bunalım sonucu kendini iple ağaca asarak intihar etti. Şeref S.'nin üzerinde, borçlarını ve alacaklarını yazdığı bir liste bulundu. Bugün saat 10.00 sıralarında, Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede bulunan meşe ağacında bir kişiyi asılı halde görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, adının Şeref S. olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Bir arkadaşına ait otomobille gece ormanlık alana gelen tekstil işçisi Şeref S.'nin, eşinden boşandıktan sonra yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girip intihar ettiğinin sanıldığı belirtildi. Şeref S.'nin üzerinden, borçlarını ve alacaklarını liste halinde yazdığı bir not bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şeref S.'nin cesedi, asılı olduğu ağaçtan indirildi. Olay yerine gelen kardeşi Salih S., büyük üzüntü yaşadı ve ağabeyinin cesedini cenaze aracına kadar taşıdı. Şeref S.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

