HABER

Borç ve alacaklarını yazıp kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi 48 yaşındaki Şeref S.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi 48 yaşındaki Şeref S. (Sarpkaya), ailevi nedenlerden girdiği bunalım sonucu kendini iple ağaca asarak intihar etti. Şeref S.'nin üzerinde, borçlarını ve alacaklarını yazdığı bir liste bulundu. Bugün saat 10.00 sıralarında, Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede bulunan meşe ağacında bir kişiyi asılı halde görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, adının Şeref S. olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Bir arkadaşına ait otomobille gece ormanlık alana gelen tekstil işçisi Şeref S.'nin, eşinden boşandıktan sonra yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girip intihar ettiğinin sanıldığı belirtildi. Şeref S.'nin üzerinden, borçlarını ve alacaklarını liste halinde yazdığı bir not bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şeref S.'nin cesedi, asılı olduğu ağaçtan indirildi. Olay yerine gelen kardeşi Salih S., büyük üzüntü yaşadı ve ağabeyinin cesedini cenaze aracına kadar taşıdı. Şeref S.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Kesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapisKesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis
Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktıMinik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.