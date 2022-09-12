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Borç verdiği parayı geri isteyince öldüresiye dayak yedi! 'Seni eşime şikayet edeceğim'

12.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta ambulans şoförü Birol Güneş, kız kardeşine verdiği 10 bin TL’yi geri almak isteyince dehşeti yaşadı. Eniştesi ve akrabalarının saldırısına uğrayan Güneş, öldüresiye dövüldü. Kafasına demir çubuk vurularak darp edilen Güneş'in saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. İşte olayın detayları...

Borç verdiği parayı geri isteyince öldüresiye dayak yedi! 'Seni eşime şikayet edeceğim'

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre 3 ay önce kız kardeşine yaklaşık 10 bin TL para veren ambulans şoförü Birol Güneş, geri almak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra eve gelen kız kardeşinin eşi ve kardeşleri, Güneş’i ve babasını öldüresiye dövdü. Dışarı çıkarak sokaktaki bir pastaneye giren Güneş, polisi arayarak yardım istedi. Güneş, burada da darp edilmekten kurtulamazken, demir çubuk ve tekmelerle saldırıya uğradı.

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Olay sonrası pastaneye polis ekipleri gelirken Güneş, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o dehşet verici anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ÖNCE TEKMELEDİLER, SONRA SOPAYLA DÖVDÜLER

Konu ile ilgili konuşan ambulans şoförü Güneş, “Kız kardeşimle aramızda para alıp verme mevzusu vardı. Yaklaşık 3 ay öncesinde ona 10 bin liraya yakın para vermiştim. Ben bu parayı geri istediğim zaman aramızda ufak bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni eşime şikayet edeceğim. Gelip seni dövecek’ dedi. Babamı almaya gidip eve geri geldim. Eve girer girmez beni ve babamı darp ettiler. Daha sonra sokaktaki pastaneye gittim. Orada tekrardan beni öldüresiye dövdüler. Kardeşinin de evinde ruhsatlı silahı vardı, yanında getirmiş. Pastaneden de tam dışarı çıktığım esnada üzerime koşuyorlardı. Ben de polislerin gelmesini bekledim. Polis ekipleri gelene kadar, ağabey-kardeş yüzüme tekme attılar, sopa ile dövdüler. Şu anda ben darp raporu aldım. Bu şekilde işe de gidemem” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt dayak
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