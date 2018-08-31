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'Borç yapılandırma' bahanesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde işsiz Kürşat Taşdemir (45), borç yapılandırma bahanesiyle kendisinden 23 bin 300 lira isteyen dolandırıcıların tuzağına düşmekten, polisin uyarısıyla son anda kurtuldu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde işsiz Kürşat Taşdemir (45), borç yapılandırma bahanesiyle kendisinden 23 bin 300 lira isteyen dolandırıcıların tuzağına düşmekten, polisin uyarısıyla son anda kurtuldu.

İnegöl'de oturan işsiz Kürşat Taşdemir'i dün telefonla arayan dolandırıcılar, borcunu yapılandırması için ödemesi gereken paranın 23 bin 300 lira olduğunu söyledi. Dolandırıcılara inanan Taşdemir, söylenen borcun 2001 yılında yaptığı trafik kazasından sonra ortaya çıkmış olabileceğini düşünerek evde bulunan altınları sattı. Dolandırıcılar bu sabah Kürşat Taşdemir'i tekrar arayıp, parayı verecekleri hesaba bugün yatırması gerektiğini söyledi. Taşdemir, kendisine verilen hesap numarasına parayı yatırmak için bankaya giderken, yolda gördüğü polislere durumu anlattı. Bankaya yaklaşık 100 metre kala karşılaştığı polislerin uyarısıyla, Kürşat Taşdemir, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Kürşat Taşdemir'in şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

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