Borçka Karagöl'de bayram yoğunluğu yaşandı

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kışın beyaz örtüsüyle ayrı güzelliğe bürünüyor.

Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafedeki Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesindeki doğal güzelliği ile görenleri büyüleyen Karagöl, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöl'e ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bayram tatili süresince 5 bin 800 otomobil, 2 bin 750 minibüs olmak üzere toplam 8 bin 550 aracın Karagöl'e giriş yaptığını belirten Atan, "Birçok kişi doluluk dolayısıyla geri dönmek durumda kaldı." dedi.

Atan, Karagöl'ü korumak adına her türlü önlemi aldıklarına işaret ederek, "Bu bölgede ahşap yapılaşmaya büyük önem veriyoruz. Karagöl çevresindeki köylerde bulunan ev pansiyonları ve oteller de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Yoğunluktan dolayı konaklama sorunu yaşayan bazı ziyaretçileri evlerde misafir ettik." diye konuştu.

Turistlerin Karagöl ve bölgeye ilgisinden memnun olduklarını vurgulayan Atan, yöre insanının artık turizmden hak ettiği payı almaya başladığını ifade etti.

Atan, turizme çok önem verdiklerine dikkati çekerek, özellikle son yıllarda bölge turizminin gelişmesi için gerekli konaklama ve tesisleşme konusunda büyük yatırımları olduğunu da sözlerine ekledi.