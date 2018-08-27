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Borçka Karagöl'de bayram yoğunluğu yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan: - "Bayram tatili süresince 5 bin 800 otomobil, 2 bin 750 minibüs olmak üzere toplam 8 bin 550 araç Karagöl'e giriş yaptı. Birçok kişi doluluk dolayısıyla geri dönmek durumda kaldı"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesindeki doğal güzelliği ile görenleri büyüleyen Karagöl, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafedeki Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.

Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kışın beyaz örtüsüyle ayrı güzelliğe bürünüyor.

Özellikle şehrin ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gittikleri Karagöl'ün çevresinde yürüyüş yapıp kayıklarla gölde kürek çekerek doğanın keyfini çıkardı.

Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöl'e ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bayram tatili süresince 5 bin 800 otomobil, 2 bin 750 minibüs olmak üzere toplam 8 bin 550 aracın Karagöl'e giriş yaptığını belirten Atan, "Birçok kişi doluluk dolayısıyla geri dönmek durumda kaldı." dedi.

Atan, Karagöl'ü korumak adına her türlü önlemi aldıklarına işaret ederek, "Bu bölgede ahşap yapılaşmaya büyük önem veriyoruz. Karagöl çevresindeki köylerde bulunan ev pansiyonları ve oteller de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Yoğunluktan dolayı konaklama sorunu yaşayan bazı ziyaretçileri evlerde misafir ettik." diye konuştu.

Turistlerin Karagöl ve bölgeye ilgisinden memnun olduklarını vurgulayan Atan, yöre insanının artık turizmden hak ettiği payı almaya başladığını ifade etti.

Atan, turizme çok önem verdiklerine dikkati çekerek, özellikle son yıllarda bölge turizminin gelişmesi için gerekli konaklama ve tesisleşme konusunda büyük yatırımları olduğunu da sözlerine ekledi.

- "İnsana inanılmaz huzur veriyor"

Bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan gelen Coşkun Öğün, Karagöl'ün doğa harikası bir yer olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Uzun bir yoldan geldik ama çok memnunuz. İyi ki buraya gelmişiz. Karadeniz sahilinden dolaştık, geldik. Çoğu yerde maalesef doğanın biraz bozulduğunu, daha turistik kullanıma açıldığını gördüm ama burada görmedim. Bu, beni çok mutlu etti. Umarım ki burası bozulmaz, çocuklarımıza, torunlarımıza kalır. Onlar da bu doğa güzelliğini gelip görüp yaşayabilirler. Burası doğasıyla yeşiliyle gölüyle insanın içini açan, ferahlatan, huzur veren ortam. Şehrin kalabalığından, gürültüsünden sonra gerçekten burası insana inanılmaz huzur veriyor."

Bayram dolayısıyla Bursa'dan memleketi Artvin'e geldiğini söyleyen Meral Tıp ise Karagöl'ü ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, "Amatör fotoğrafçıyım. Herkese tavsiye ediyorum, mutlaka gelsinler. Özellikle doğa fotoğrafçıları için mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Yeşilin her tonu mevcut. Deklanşöre her bastığınızda farklı duygular yaşıyorsunuz." dedi.

Bursa'dan gelen Neriman Turan da doğanın muhteşem olduğunu kaydederek, "Renkler harika, ışık harika, oksijen bir numara. Özellikle buraya Karagöl değil de Yeşilgöl denmesi lazım. Çünkü yeşilin her tonu var. Çok büyülendim, çok güzel." ifadesini kullandı.

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Artvin Borçka karagöl Kurban Bayramı tatili

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