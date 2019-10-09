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Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor.

Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.

"Ülkemizin bu güzel değerlerine sahip çıkmamız lazım"
Katar’da aşçılık yapan ve son baharda Karagöl’ü ziyaret gelen Sedanur Kahveci “Karagöl’ü sürekli fotoğraflarda görüyordum burada olmak bugüne nasipmiş. Türkiye’nin bu güzel değerlerine sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışında bu tür tabiat parklarını geziyorum ama bizim ülkemizde çok daha iyileri var. İnsanların bunları görmesi gerekiyor, en önemlisi de buralara sahip çıkması gerekiyor” dedi.
Almanya’dan Karagöl’ü görmek için geldiklerini ifade eden Ayten ve Hasan Baydan çifti ise “Almanya’da yaşıyoruz Türkiyemizi, memleketimizi çok merak ettiğimi için buralara geldik. Ülkemizin birçok yeri güzel ama Borçka Karagöl ayrı güzel” derken, bölgede yerel gazetecilik yapan Bülent Atasert ise “Sonbaharda bu güzel görseli fotoğraflamak için arkadaşlarla birlikte buraya geldik. Burada dört mevsim ayrı güzel. Karagöl sonbaharda birçok rengi bir arada görmeniz mümkün. Doğa tutkunları, fotoğraf sanatçıları yılın bu mevsiminde buralara akın ediyor” ifadelerini kullandı.

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl’ün büyüleyen sonbahar güzelliği
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