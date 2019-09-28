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Borçka'da mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 13 kişi, AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 13 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan kişileri bulundukları yerden almak için AFAD ekiplerince bölgeye bot getirildi.

Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra iki evdeki 3'ü çocuk ve 2'si engelli 13 kişiyi bota bindirerek yola ulaştırdı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunsuz şekilde evlerinden tahliye edildiğini, herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını söyledi.

İlçe genelinde ulaşımda büyük çaplı sorun kalmadığını aktaran Orhan, sadece bazı noktalarda ulaşımın kontrollü sağlandığını bildirdi.

Orhan, heyelan dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan Muratlı Tüneli'nin de kontrollü olarak ulaşıma açıldığını kaydetti.

Başkan Orhan, belediye hoparlörlerinden sürekli anons yaparak vatandaşları acil durumlar haricinde sokağa çıkmamaları yönünde uyardıklarını da sözlerine ekledi.

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