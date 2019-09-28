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Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

Artvin’in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Borçka-Muratlı Köyü karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Muratlı tüneli ise taşan dere nedeniyle toprakla doldu.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Borçka- Muratlı köyü 8. kilometresinde bulunan Muratlı tüneli taşan dere nedeniyle toprakla doldu. Ekipler yoğun uğraşlar sonucu tüneli trafiğe acarken, araç geçişleri kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Borçka’da bulunan su şebekesinin selden etkilenmesi nedeniyle ilçeye su verilemiyor.

Derede çöp adaları oluştu
Öte yandan şiddetli yağıştan dolayı derenin getirdiği odun parçaları ve atıklar derenin üzerinde çöp adası oluşturdu. Derenin kesişim noktasında toplanan çöpler dere kenarına yaklaştıkça kıyıda bekleyen vatandaşlar tarafından odunlar toplanmaya başlandı. Taşkını fırsata çevirmek isteyen bazı vatandaşlar kışlık odununu dereden çıkartmanın peşine düştü.

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı

Borçka’da taşan dere tüneli kapattı
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