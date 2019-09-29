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Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesinde dün etkili olan ve büyük maddi zarara yol açan selin yaraları sarılmaya başlandı.

Artvin’in Borçka ilçesinde dün etkili olan ve büyük maddi zarara yol açan selin yaraları sarılmaya başlandı. Yaşanan afetin ardından kriz masası oluşturularak hasar tespiti yapılıyor.
İlçede önceki gün akşam saatlerinde başlayan yağış bir süre sonra şiddetini artırarak sele neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken; dereler taştı, yollar çamur ve balçık nedeniyle kapandı. Ekipler iş makineleriyle selden etkilenen bölgeleri temizleme işlemlerine başlarken, bazı vatandaşlar ise evlerine dolan çamur ve su birikintilerini kendi imkanlarıyla temizledi. Selden etkilen vatandaşlar geceyi akrabalarında geçirmek zorunda kaldılar. Sabah erken saatlerinde ise evlerine giderek, kullanılabilir eşyaları kurtarıp, geri kalanları çöpe attılar.

Sel anlarını ağlayarak anlattı
Yoğun yağışın neden olduğu toprak kaymasında 5 katlı binanın iki katı çamurla doldu. Evde yaşayan Özdemir ailesi çamur yığını altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sel anını gözyaşlarıyla anlatan Arzu Özdemir, “Eşimle birlikte selin yaşandığı gün erken kalktık. Eğer iki dakika geç kalksaydık belki o evden cenazemiz çıkacaktı” dedi.

AFAD hasar tespit çalışmalarına başladı
Sel ve heyelan sonrası hasar tespiti için çalışma başlatıldı. AFAD ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, ilk belirlemelere göre, 8 bina ve 4 iş yerinde ağır hasar oluştu. Köy ve mahalle yolları ile enerji nakil ve içme suyu hatlarının da hasar gördüğü 3 ilçede, park halindeki 3 araç ve kamyon ise sele kapıldı. Kızılay ekipleri de sel ve heyelan bölgelerinde yaşayanlara içme suyu dağıtmaya başladı.

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor

Borçka’daki selin yaraları sarılıyor
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