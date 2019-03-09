Borçla parayla aldığı boya sandığını 65 yıldır bırakmadı

ALİ ÖZTÜRK - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 87 yaşındaki Ömer Kurtoğlu, babasının hayatını kaybetmesinden 6 yıl sonra ailesine bakabilmek için başladığı ayakkabı boyacılığını 65 yıldır yapmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yaşayan Kurtoğlu, 16 yaşındayken babasını kaybetti. Ailenin en büyük çocuğu olan ve annesi ile kardeşlerinin geçimini sağlayabilmek için çeşitli işlerde çalışan Kurtoğlu, 6 yıl sonra borç parayla boya sandığı ve malzeme alarak ayakkabı boyacılığına başladı.

Ailesine bakabilmek için farklı şehirlerde de mesleğini sürdüren Kurtoğlu, kardeşleri büyüyüp eli ekmek tutmaya başlayınca vatani görevini yapmak için askere gitti.

Askerlik dönüşü bildiği tek iş olan ayakkabı boyacılığını sürdüren Kurtoğlu, evlenerek kendi yuvasını kurdu ve 2'si kız 6 çocuk sahibi oldu. Çocuklarını da ayakkabı boyacılığıyla büyüten Kurtoğlu, 65 yıllık mesleğini sağlığı el verdikçe sürdürmeyi planlıyor.

Annesini 1980'de, eşini de 2009'da kaybeden Kurtoğlu, Elbistan Uzun Çarşı'da ilerlemiş yaşına rağmen ekmek parası için yaz kış demeden ayakkabı boyamaya devam ediyor.