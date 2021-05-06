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Borçlara rağmen veresiye yazıyordu! Tüm borçları kapatıldı

06.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da borçlarına rağmen vatandaşları geri çevirmeyen bakkala esnaf destek oldu. Sattığı ürünleri veresiye defterine yazmaya devam eden bakkalın 10 bin TL'lik borcu kapatıldı.

Borçlara rağmen veresiye yazıyordu! Tüm borçları kapatıldı

Tabaklar Mahallesi'nde bakkal işleten muhtar Sedat Atlan, ekonomik geliri düşük olan müşterilerinin aldıkları ürünleri daha sonra ödemeleri kaydıyla veresiye defterine yazıyor. Vatandaşların veresiye defterine binlerce lira borcu olmasına rağmen dükkana gelen kişileri geri çevirmeyen Atlan, borcu olanların mahalleden taşınması ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyememesi sebebiyle maddi olarak sıkıntı yaşadı. Atlan'ın vatandaşları mağdur etmediğini duyan bir grup esnaf ise aralarında para topladı. Esnaf aralarında topladıkları 10 bin TL'yi, bakkala teslim etmesi için Mahmut Alan’a verdi. Mahmut Alan ise bakkala giderek veresiye defterindeki 10 bin liralık borcu ödedi.

"MUHTARIMIZ GARİBANA KOL KANAT GERİYOR"

Bolu'da yardım severlere aracılık ettiklerini ifade eden Mahmut Alan, şu ifadeleri kullandı:

"Yardım eden arkadaşlarımız kamera önünde görünmek istemiyorlar. Ben de buna aracılık ediyorum. Aslında bunların sosyal medyada şova dönüştürülmesine karşıyım. Ama burada başka bir olay var. Yardım edenler kendisinin bilinmesini istemiyor. Bolu esnafına çok teşekkür ederim. Örnek olması için bu şekilde yapılması taraftarıyım. Ayrıca muhtarımız ve bakkalımız Sedat ağabeye de teşekkür ediyorum. 2015 yılından bugüne 6 yıllık zaman diliminde borcu olanı ‘senin borcun var’ diye geri göndermemiş. Biz bunu öğrenince esnaf arkadaşlarımıza 'Bir muhtarımız var. Garibana kol kanat geriyor. Aynı zamanda borçları olmasına rağmen gıda vermeye devam ediyor' dedik. Bunu duyan esnafımız 'hem muhtarımız zorda kalmasın, hem de oradaki insanların borcu silinsin' diyerek ciddi bir miktar para gönderdiler. Toplamda 300 bin lira aracılık etmiş olduk. 10 bin lirası da muhtarımıza düştü"

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Yapılan yardımların farklı isimlerle anılmasına ve sosyal medyada para kazanma aracı olarak kullanılmasına karşı olduğunu belirten Alan, "Biz Hz. Muhammed’in ümmetiyiz. Onu örnek alıyoruz. Allah razı olsun Bolu esnafından" dedi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Esnafa teşekkürlerini sunan bakkal Sedat Atlan ise "Ben yapılan yardımların şahidiyim. Bazı esnaf arkadaşların da borçlarını kapattılar. Mahallemizden de 9-10 kişiye yardım ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

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