"Borçları azalttık, yatırımları artırdık"

Van Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından 1 milyar 121 milyon 417 bin lira borçla devralınan Büyükşehir Belediyesi borcunun, 712 milyon 300 bin liralık yatırıma rağmen 1 milyar 98 milyon liraya düşürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'da iş başına gelen belediye yönetiminin, görevlendirme yapılan döneme ait 1 milyar 108 milyon 500 bin lira borç bulunduğunu kamuoyuna açıkladığı belirtildi.

Belediye başkan vekili görevlendirilmesinin 16 Kasım 2016'da yapıldığı Van Büyükşehir Belediyesinin 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 lira borç ile devralındığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye başkan vekili (kayyum) döneminde 938 kilometre BSK sıcak asfalt, 378 kilometre sathi kaplama olmak üzere bin 311 kilometre asfalt yapımı gerçekleştirildi. 677 kilometre stabilize yol yapıldı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü itfaiye filosu oluşturuldu. Parklar, tarımsal hizmetler ve benzeri altyapı yatırımları ile 742 kilometre şebeke ve ishale hattı yapımı gerçekleştirildi. İleri biyolojik atık su arıtma tesisi, içme suyu depoları ve kanalizasyon hizmetleri, Peynirciler Çarşısı, Sakatatçılar Çarşısı, iş merkezleri, yol ve cadde düzenlemeleri başta olmak üzere toplam 712 milyon 300 bin lira yatırım gerçekleştirildi. Belediyede devraldığımız borcu hem azalttık hem de yatırımları artırdık."