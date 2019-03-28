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Borçlarını ödemek için hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kısa süre önce birden fazla eve girerek beyaz eşya çaldıkları tespit edilen 4 kişi, Jandarma İlçe Komutanlığınca yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kısa süre önce birden fazla eve girerek beyaz eşya çaldıkları tespit edilen 4 kişi, Jandarma İlçe Komutanlığınca yapılan operasyonla gözaltına alındı. Çaldıkları mallarla borçlarını ödediği öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesinde yaşayan Z.K. isimli şahsa ait pulluk ve tırmığın çalınması ihbarı üzerine Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrasında şüpheli 4 kişinin izi bulundu. Jandarma ekipleri, Geyve’de birçok ikametten yapılan beyaz eşya hırsızlığının da faili olduğu belirlenen 4 şahsı operasyonla gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda çalıntı malların Geyve’de ikinci el tarım aletleri satan İ.G. isimli sahsa ait işletmede olduğu, bu malların S.S. tarafından borcuna karşılık verildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan S.S, K.K, Ç.Ş. ve Ş.Y.’ye ait evlerde yapılan aramalarda 2 adet televizyon, 3 adet buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi ve odun kesme motoru ele geçilirken, adliyeye sevk edilen K.K, Ç.Ş ve Ş.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.S. isimli şüpheli ise tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

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