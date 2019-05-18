Borçlu olduğu adamı öldüren şüpheli suçunu itiraf edip tutuklandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaklaşık 10 gün önce kaybolan Mehmet Çakıray’ı öldürdüğü ileri sürülen Osman E., borçlu olduğu Çakıray’ı öldürdüğünü itiraf etti. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaklaşık 10 gündür kayıp olan ve aranan Mehmet Çakıray’ın cansız bedeni geçtiğimiz gün Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, cinayeti Çakıray’ın alacaklısı olduğu Osman E.’yi sorguya aldı. Çakıray’a borcu bulunan Osman E., sorguda Çakıray’ı öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısının cinayetti işlediği silaha ulaşmak için Osman E. ile birlikte Büyük Menderes Nehri’nde tahkikat yaptı. Nehirde yapılan aramada cinayet silahına rastlanmadı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip hakim karşısına çıkan Osman E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

