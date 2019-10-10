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Borçlularına öyle bir tepki verdi ki gören bir daha baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde 35 yaşındaki esnaf Ersin Yılmaz, kendisine borcu olan vatandaşlardan para yerine fındık getirmesini istiyor.İlçenin Fatih Mahallesi’nde hırdavat işi yapan 3 çocuk babası Ersin Yılmaz, mahallede her ailenin fındığı olduğundan borçlularından para yerine fındık getirmesini istiyor.

Borçlularına öyle bir tepki verdi ki gören bir daha baktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 35 yaşındaki esnaf Ersin Yılmaz, kendisine borcu olan vatandaşlardan para yerine fındık getirmesini istiyor.
İlçenin Fatih Mahallesi’nde hırdavat işi yapan 3 çocuk babası Ersin Yılmaz, mahallede her ailenin fındığı olduğundan borçlularından para yerine fındık getirmesini istiyor. Yaklaşık 2 yıldır borçlularından paralarını alamadığını ifade eden Yılmaz, iş yerinin camına astığı yazıyla görenleri hayrete düşürdü. Mahallede 10 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Yiğit, "Ben bu mahallede 10 yıldır esnaflık yapıyorum. İş yerinde borç defterine bakarken böyle bir fikir aklıma geldi. Alacaklıların defterini karıştırırken para yerine herkes bana fındığını getirsin diye düşündüm. Daha sonra fındık çuvalına ve iş yerimin camına yazdım. Ben borçlarım yüzünden alacaklarımı alamadığım için böyle bir yönteme başvurdum. Yazıyı görenler önce şaşırıyorlar ama daha sonra dükkana gelerek camdaki yazıyla ve fındık çuvalıyla fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

"Tepkimden sonra borcunu getirenler oldu"
Verdiği tepkiden dolayı mahallede tüm dikkatleri üzerine çeken Ersin Yiğit, "Tepkimden sonra fındık yerine borcunu ödemek için parasını getirenler oldu. Tabii ki bu tepkim herkese örnek olsun. Çünkü herkesin bana borcu varken kendi fındığımı satarak milletin ödemediği borcu ben ödedim" diye konuştu.

"Fındık burada canlı paradır"
Borçlularından fındık istediğini ifade eden Yiğit, "Fındığı şimdi kantara koyduğumuz zaman tamamen bu mahallede canlı paradır. Burada millet fındığa altın gözüyle bakıyor. Tabii ki bu mahallede herkesin fındığı olduğu için ben de bu yola başvurdum. Bu tepkimden sonra parasını getiren de oldu, tepki veren de oldu. Ancak ben nasıl kendi borcum varken borcumu ödüyorsam, buradaki insanlarımızın da bana borcunu ödemesini istiyorum. Borç defteri kabardıkça bu fındık olayı aklıma geldi. Çünkü hem para ediyor hem de elinde parası olmayan insanları da borcunu ödemesi için bir sebep olmuş oluyor. Eğer bu tepkimle borçlularımdan paramı alamazsam bir yıl daha beklemek zorunda kalacağım" dedi.

Borçlularına öyle bir tepki verdi ki gören bir daha baktı

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