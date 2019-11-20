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Borcu olan kişiyi alıkoydukları iddia edilen 5 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

Antalya’da inşaat ve gayrimenkul işleri ile uğraşan şahsı borcu olduğu gerekçesiyle kaçırıp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak bir inşaat deposunda zincirle bağladıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Antalya’da inşaat ve gayrimenkul işleri ile uğraşan şahsı borcu olduğu gerekçesiyle kaçırıp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak bir inşaat deposunda zincirle bağladıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde konuşmak için buluştuklarını, alıkoymadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Olay, dün akşam Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi’nde inşaat halindeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işiyle uğraşan Ahmet Taşkın, 400 bin lira ve 70 bin dolar borçlu olduğu S.S ve iki adamı tarafından kaçırıldı. A.T, otomobille Altınkale Mahallesi’nde terk edilmiş bir villa inşaatına getirildi. İddiaya göre S.S. ve iki adamı A.T’yi burada araçtan indirip, yaklaşık 200 metre ilerideki villanın havuz bölümünün karanlık deposuna indirdi. Alacaklılarının A.T’yi üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla bıraktığı ve bir eski koltuğa zincirle bağladığı öne sürüldü. Bir süre sonra zincirleri gevşetip kurtulan A.T, iç çamaşırlarıyla yakındaki bir petrol istasyonuna giderek yardım istedi. Buradaki lastikçiden kıyafet alan A.T., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.T’in ifadesine başvurdu. Bir hayli üzgün olduğu görülen A.T’yi polis olayın gerçekleştiği villa inşaatına geri götürdü. Polislere olayı anlatan A.T, olay yeri inceleme ekiplerinin eşliğinde depoya indirildi. Gece karanlığında depo içinde delil araması yapan polis, A.T’yi polis merkezine götürdü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 2.5 saat sonra şüpheliler D.Y, B.S, E.O, M.S.S ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerinden üçünün A.T ile konuşmak için buluştuklarını ancak alıkoymadıklarını söyledikleri öğrenildi. 2 şüphelinin ise susma hakkını kullandıkları belirtildi.
Mağdur A.T’nin de kaçırıldığını, kendisine demir copla 3-4 kez vurduklarını söylediği öğrenildi.
Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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