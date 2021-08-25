"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4700 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören komşular, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştığı evin balkon kapısının camlarını kırarak, yangına müdahale etti.

"BORCUM VARDI"

Yangın sırasında dışarıda olan ev sahibi Zekeriya Başlı, komşuların haber vermesiyle hızla evinin önüne geldi. Alevler içindeki evini gören Başlı, bir otomobilin yanına çökerek, "Borcum vardı" diyerek ağlamaya başladı. Başlı’yı, komşuları teselli ederek sakinleştirdi. Polis, ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokak önünde, genci, yaşlısı yüzlerce kişi yangını izledi. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



