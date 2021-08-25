HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

25.08.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan yangında 5 katlı bir apartmanın son katı kullanılamaz hale geldi. Komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen Zekeriya Başlı (36), evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Başlı’yı, komşuları teselli etti. Başlı'nın, bir otomobilin yanına çökerek, "Borcum vardı" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

"Borcum vardı" diyerek ağladı! Gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4700 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören komşular, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştığı evin balkon kapısının camlarını kırarak, yangına müdahale etti.

"BORCUM VARDI"

Yangın sırasında dışarıda olan ev sahibi Zekeriya Başlı, komşuların haber vermesiyle hızla evinin önüne geldi. Alevler içindeki evini gören Başlı, bir otomobilin yanına çökerek, "Borcum vardı" diyerek ağlamaya başladı. Başlı’yı, komşuları teselli ederek sakinleştirdi. Polis, ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokak önünde, genci, yaşlısı yüzlerce kişi yangını izledi. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Tecavüz iddialarıyla gündeme gelmişti! İran'daki 'cehennem deliği' hapishanesinden korkunç görüntülerTecavüz iddialarıyla gündeme gelmişti! İran'daki 'cehennem deliği' hapishanesinden korkunç görüntüler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptıTüyler ürperten anlar! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı
Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!
Bakanlık çalışanları afet bölgesinde uçuruma yuvarlandıBakanlık çalışanları afet bölgesinde uçuruma yuvarlandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Taliban'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Emine Ün'den Alişan'a! "Ah nasıl bir acı..."

Emine Ün'den Alişan'a! "Ah nasıl bir acı..."

Sedef Kabaş'ın yat paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Sedef Kabaş'ın yat paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.