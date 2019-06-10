Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tarla Sokak’ta bulunan Fatih İlkokulu önünde meydana geldi. Eşiyle birlikte okulun kantinini işleten Ferhan C., iddiaya göre kendisine borcu olan Erdal K.'yı görüşmek için okulun önüne çağırdı.

Polis ve 112 Acil ekipleri gelmeden önce Ferhan C., üzerindeki gömleği çıkararak kanamayı durdurması için Erdal K.'ye verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, bacağı parçalanan Erdal K.'yi ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda kullandığı tüfekle birlikte polise teslim olan Ferhan C. ise polis merkezine götürüldü.