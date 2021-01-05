Borcunu ödemek için çağırdığı arkadaşına dehşeti yaşattı

Olay, 16 Aralık Çarşamba akşamı, Beyazıt Mahallesi Havuzlu Sokak'ta meydana geldi. R.G. iddiaya göre 50 borcu olan arkadaşı Berken T.’yi parayı vereceğini söyleyerek Ozoğlu Sokak’taki evine davet etti. Berkan T. geldikten sonra da ikili arasında tartışma çıktı. R.G.'nin darp ettiği Berkan T., kaçmaya başladı. Peşinden koşan R.G. ise, sokak ortasında Berkan T.'yi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken Berkan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan R.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

