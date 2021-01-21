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Borcunu ödemeyen arkadaşa çocuk parkında infaz

21.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Borcunu ödemeyen arkadaşa çocuk parkında infaz

Adana’da çocuk parkında ölü bulunan genci, 200 bin liraca alacağını ödemediği için arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesinde 19 Ocak günü meydana geldi.

Adana’da çocuk parkında ölü bulunan genci, 200 bin liraca alacağını ödemediği için arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesinde 19 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25-30 yaşlarındaki şansın başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi. Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Polisler şahsın aynı mahalleden olabileceğini düşünerek fotoğrafını çekip mahalleliye gösterdi. Bir süre sonra mahalle sakinleri şahsın Metin Küçükyel (36) olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis Küçükyel’in en son görüştüğü şahısları ve arkadaşlarını tek tek gözaltına aldı. Polis Küçükyel’in arkadaşlarından Fırat Ç.’yi (23) sorguladığı sırada şahsın “Çok yakın arkadaşımdı bana da borcu vardı” demesi üzerine cinayeti işlemiş olabileceğini düşündü.
Yapılan sorgulamada zanlı arkadaşına aralıklarla 200 bin lira para verdiğini ancak bir türlü alamadığını bu nedenle bir gün önce tartıştıkları belirterek, “Metin beni parka çağırdı. Ben de konuşmak için yanına gittim. Paramı istedim beni neden dolandırıyorsun dedi. O da bana küfür etti. Bu nedenle yine tartışma çıktı. Daha sonra bana taşla saldırdı bende onu vurup olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.
Zanlının cinayeti işledikten sonrada hiç bir şey olmamış gibi iş yerine giderek çalışmaya devam ettiği çalışırken de gözaltına alındığı belirlendi.
Plastik kaplama fabrikasında işçi olarak çalışan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde “adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Borcunu ödemeyen arkadaşa çocuk parkında infaz

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