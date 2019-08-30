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Borcunu ödemeyenin kolunu kıran tefecilere operasyon: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptıkları, son olarak da borcunu ödeyemeyen R.Y.'ye kolunu kırarak, gözdağı verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Borcunu ödemeyenin kolunu kıran tefecilere operasyon: 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptıkları, son olarak da borcunu ödeyemeyen R.Y.'ye kolunu kırarak, gözdağı verdikleri öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiye faizle borç para vererek, zorla senet imzalattıkları daha sonra da zor kullanarak bu kişilerden para aldıkları öne sürülen şüpheliler Taner Kalay, Mesut Bölek ve G.B.'yi takibe aldı. Jandarma 3 şüphelinin son olarak borcunu ödemediği gerekçesiyle R.Y.'nin kolunu kırıp, gözdağı verdiklerini belirledi.
Operasyon düzenleyen jandarma, Taner Kalay ve Mesut Bölek'i evlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. G.B. ise bulunamadı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 12 boş senet, 57 bin 500 liralık dolu senet ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen Taner Kalay ve Mesut Bölek, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. G.B.'nin yakalanması için aramalar sürüyor.

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