HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Borcunu vermeyen kardeşini öldürdü

Borcunu vermeyen kardeşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 09:43 | Son Güncelleme

Adana’da kardeşini bıçakla öldüren zanlının, 10 bin lira alacağını isteyince kardeşinin hakaret ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13364 Sokakta meydana geldi.

Adana’da kardeşini bıçakla öldüren zanlının, 10 bin lira alacağını isteyince kardeşinin hakaret ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13364 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan B. (27) sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bir özel hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Bozkurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yapılan çalışmada zanlının ölen şahsın ağabeyi Celal B. (33) olduğunu belirledi. Celal B. bir süre sonra yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesine başvuruldu.
Zanlının ifadesinde ikisinin de tarım işçiliği yaptığını, kardeşinin kendisine 10 bin lira borcu olduğunu, bunu istemek için sokakta yanına gittiğini ancak hakaret ettiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
'Önce sesini duydum' dedi, yeni bir türü görüntüledi'Önce sesini duydum' dedi, yeni bir türü görüntüledi
Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı Ortalığı kan gölüne çevirdi! O anlar saniye saniye kayıt altına alındı
1/
En Çok Okunan Haberler
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
Trump geri adım atmıyor: 71 milyon oy alarak seçimi kazandım
Trump geri adım atmıyor: 71 milyon oy alarak seçimi kazandım
Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'
Boşanma sonrası sitem etti! 'Akbabalara yedirmem'
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Diğer Haberler
Bel ve göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, koronavirüs olduğunu öğrendi
Bel ve göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, korona olduğunu öğrendi
78 yaşındaki Tahsin Tokgöz, sürekli ıslık çalıyor
Islık çalmadan duramıyor
Burdur'da yeni kuş türü görüntülendi! İskender papağanı ilk kez görüldü
'Önce sesini duydum' dedi, yeni bir türü görüntüledi
Avcılar'da feci kaza! Otomobil viyadükten uçtu
Avcılar'da feci kaza! Otomobil viyadükten uçtu
Büyükçekmece'de feci kaza! Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
İstanbullular dikkat! Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.