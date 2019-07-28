Bordeaux - Galatasaray canlı izle

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 3. hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaşıyor. Galatasaray daha önceki iki maçında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a ise 4-1 yenilmişti.
BORDEAUX - GALATASARAY
SAAT: 17.30
YAYIN: Sport SMART
BORDEAUX: Costil, Kwateng, Mexer, Pablo, Poundje, Otavio, Adli, Tchouameni, Ui-Jo, Briand, De Preville
GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Ömer, Nagatomo, Donk, Atalay, Jimmy, Adem, Babel
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