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Borderlands 3 Loot the Universe etkinliği başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Borderlands 3 güncellemeleri söz konusu olduğunda Gearbox içerik üretme konusunda kesinlikle cimri değil. Ücretiz mevsimsel etkinlik Revenge of the Cartels’in yanı sıra yeni Mayhem Mode 2.0’da çıkışını yapıyor. Aynı zamanda Loot the Universe etkinliği de bugün başlıyor. Kısacası oyunda yapacak çok şey var.

Borderlands 3 Loot the Universe etkinliği başladı

Loot the Universe, dört farklı Borderlands 3 gezegeninde dört haftalık efsanevi ekipman sunarak ismine yaraşır bir etkinlik olacak. Loot the Universe'nin ilk haftası, Pandora gezegeninde başlayacak. Burada, Borderlands 3 oyuncuları Pandora'nın farklı bölgelerinde Efsanevi ganimet düşme şansına sahip olacaklar.

Şu an için etkinlik hakkında tek bilinen olayın hangi gezegene geçeceğidir. Pandora birinci hafta için tercih edilen gezegen olacak, ancak 30 Nisan'da etkinlik Promethea'ya geçecek. Eden-6, 14 Mayıs'ta başlayacak, ardından 21 Mayıs'ta Nekrotafeyo gelecek. Gezegen başına yedi gün demek bir ay boyunca Loot the Universe etkinliği anlamına geliyor. Gezegenlerde hangi tip efsanevi rkipman düşeceği ise özelikle açıklanmamış ve oyuncuların keşfine bırakılmış.

  • Hafta (23 Nisan -  30 Nisan) - Pandora
  • Hafta (30 Nisan - 7 Mayıs) - Promethea
  • Hafta (7 Mayıs - 14 Mayıs) - Eden-6
  • Hafta (14 Mayıs - 21 Mayıs) - Nekrotafeyo

Loot the Universe, Gearbox'ın Borderlands 3'ü taze ve eğlenceli tutma planının en son örneği. Bir ay sonra, Gearbox'ın oyuncular için daha fazla sürprizi olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Oyuncular çok fazla eşya düşürme gibi bir şey olup olmadığını Borderlands etkinlikleri sayesinde öğrenecekler. Bunu yanında yapılan açıklamaya göre yeni Mayhem Modu ile eskisine göre çok daha iyi ekipmanlar oyuncuları bekliyor.

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borderlands Borderlands 3 FPS Gearbox Loot the Universe looter shooter Mayhem Mode 2.0 Revenge of the Cartels

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