Borderlands 3 sonunda PAX East'te açığa çıktı!

Borderlands 3, seriye 4 yeni oynanabilir Vault Hunter getirecek. Ayrıca eski oyunlardan da tanıdık simalar (Claptrap dahil) yer alacak oyunda. Üstelik bu kez bir gezegende geçmeyecek oyun; Borderlands 3'te birden çok farklı gezegen yer alacak. Önceki iki oyun Pandora gezegeninde, The Pre-Sequel ise Pandora'nın uydusunda geçiyordu.

Borderlands deyince akla gelen ilk şeylerden biri olan silah sayısı da üçüncü oyunda oyuncuları memnun edecek gibi duruyor. Gearbox, oyunda "milyarlarca" silah bulunacağını söylüyor.

Oyunla ilgili 3 Nisan'da daha çok bilgi paylaşılacağı açıklandı. Yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gearbox ayrıca 2019 yılını "Borderlands Yılı" ilan etti. Bu doğrultuda ilk olarak Borderlands 1'in yenilenerek yeniden piyasaya sürüleceği duyuruldu. Borderlands 1 yenilenen haliyle PC, PlayStation 4 ve Xbox One platofrmlarına 3 Nisan'da gelecek. Oyunda ayrıca çıkmış olan bütün DLC'ler de bulunacak.

Öte yandan Borderlands: The Handsome Collection'da yer alan Borderlands 2 ve The Pre-Sequel oyunları da HD texture'larla yenileniyor. Xbox One X ve PlayStation 4 Pro için özel olarak tasarlanan yenilenmiş sürümler 4K çözünürlüğe kadar destekleyecek. Bu güncelleme ücretsiz olarak yayınlanacak ve oyunların PC sürümleri için de gelecek.