Bordo bereli nasıl olunur? Kadın - erkek bordo bereli olma şartları ve yolu

Bordo bereli adayları, verilen üst düzey eğitimleri başarıyla tamamladıkları ve gerekli şartların tümünü yerine getirdikleri saptandığı takdirde göreve hazır gelir. Olağanüstü durumlarda, her türlü arazi koşullarında ve hava muhalefetlerinde görevlerini yerine getirmek üzere yetiştirilen bordo bereliler, son zamanlarda gençler tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Mesleğin detaylarını ve mesleğe nasıl başvuru yapılacağını araştıran kişilerin en çok sordukları soru "Bordo bereli nasıl olunur?" oldu. Bu sorunun cevabını ve mesleğe dair tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. İşte bordo berelilere dair tüm detaylar... Bordo Bereli Nasıl Olunur? "Bordo bereli nedir, nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Bordo bereli olmak isteyen kişilerin öncelikle subay, astsubay ya da uzman erbaş olmaları gerekir. Bordo bereli olmak için bu rütbelerden herhangi birine sahip olup bunu belirterek başvuruda bulunmak gerekir. Başvurular ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesi üzerinden yapılır. Bordo bereli olmak üzere yapılan başvuru olumlu olarak sonuçlandığında ise sürecin en zorlu kısmı başlar. Bu kısım ileri seviye silah kullanımı ve nişancılık eğitimidir. Bordo bereli eğitimleri oldukça zor ve ağır geçer. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bordo bereli olmaya hak kazanır.

Bordo Bereli Eğitimi Nasıldır? Sabır ve özveri gerektiren bu eğitim 3 yıllık bir programdır. 3 yıllık eğitim sürecinde adaylara paraşüt eğitimi, ileri seviye silah kullanımı ve nişancılık, yakın balık adam, hayatı idam etme ve olağanüstü koşullara uyum sağlama üzerine detaylı eğitim verilir. Diğer askerlerden ayrılmasının en büyük sebebi, hızlı kararlar verebilmek ve her koşulda pratik davranmak olmasıdır. Bordo Bereli Başvurusunda Gerekli Şartlar Nelerdir? Bordo bereli alımlarında başvuru yapabilmek için gerekli şartlar; Türk vatandaşı olmak

25 ile 27 yaş arasında olmak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve okullarından sebep ne olursa olsun ilişiğinin kesilmemiş olması

Sınavlardan başarı ile geçmek

Kurumsal haklardan mahrum bırakılmamış olmak ve herhangi kamu ya da özel bir kuruma tazminat borcunun olmaması

En az 2 yıllık fakülte ya da yüksek okul mezunu olmak

Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak

Bordo bereli eğitimini görecekler adına belirlenen sağlık raporunu almış olmak

Terör ve terör örgütleri ile kişinin kendisinin, anne, baba ve varsa eş ve çocuklarının herhangi bir ilişiğinin olmaması

Kilo ve boy endeksine uyuyor olmak

Fiziki yeterlilik Gerekli fiziki şartlar ise şöyle; Boy için alt sınır 1.64, üst sınır ise 2.10 m'dir.

Kilo için alt sınır 51, üst sınır ise 72 kg'dur. 2.10 sınırında boyu olan kişiler için kilo alt sınırı 85, üst sınırı ise 115 kg olarak belirlenir. Bordo Bereli Keskin Nişancı Nasıl Olunur? Bordo bereli keskin nişancı olmak için öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimine katılmak gerekir. Bu eğitimlerde silah kullanımı ve nişancılık konusunda detaylı bilgiye sahip olunur. Atışı iyi olan kişiler ve silah kullanımında başarılı olanlar zaman içinde daha uzun mesafeli atışlarda komutanlar tarafından değerlendirilir. Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüfekler hakkında detaylı bir eğitim alınır. Her türlü engel ve hava muhalefeti durumlarında sakin kalarak ve en iyi şekilde atış yapabilmek üzerine eğitim verilir. Eğitimden başarıyla mezun olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde keskin nişancı olarak kaydedilir ve gerekli durumlarda göreve çağrılır.

Bordo bereli keskin nişancı olmak için gerekli şartlar ise şöyle; İyi silah kullanımı bilgisine sahip olmak

Göz probleminin olmaması ve son derece iyi görüyor olmak

Her türlü olağanüstü durumlarda soğukkanlı olabilmek

En az lise ve dengi okullardan mezun olmak

Tüm silahları tanımak ve genel kullanımını bilmek

Dürbün ile atış yapma yeteneğine sahip olmak Bordo bereli keskin nişancılık oldukça zor bir alan ve meslek olduğu için olan kişiler yüksek kazanca tabi tutulur. Operasyon ücretleri ile birlikte ortalama 8.500 TL civarında maaş alınır. Bordo Bereli Subay Nasıl Olunur? Bordo bereli subay olmak için öncelikle lisans mezunu olmak gerekir. Ardından Türk vatandaşı olmak önemli bir şarttır. Sabıka kaydının olmaması, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, hiçbir kamu ya da özel kuruma tazminat borcunun olmaması, yaş sınırlarına uyuyor olmak, hiçbir askeri kurumdan ilişiğinin kesilmemiş olması, hiçbir terör örgütü ile ilişiğinin olmaması, boy ve kilo endeksine uyuyor olmak ve fiziki yeterlilik gösterebilmek diğer koşullardır. Bordo bereli olacak olan subaylar önemli ve detaylı bir silah kullanımı ve nişancılık eğitiminden geçer. Eğitimi başarıyla tamamlayan subaylar, bordo bereli subay olmaya hak kazanır. Bordo Bereli Yüzbaşı Nasıl Olunur? Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan herkes bordo bereli olmak için başvuruda bulunabilir. Buna yüzbaşı olanlar da dahildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği bordo bereli eğitimine katılıp eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler bordo bereli olmak için başvuruda bulunabilir. Bu eğitimde ileri seviye silah kullanımı ve nişancılık üzerine yoğunlaşılır. Aynı zamanda kişinin olağanüstü durumlarda, hava muhalefetinde ve çeşitli engeller altında soğukkanlı bir şekilde görevini sürdürebilmesi üzerine eğitim verilir. Eğitimi başarıyla bitiren adaylar, belirlenen boy ve kilo endeksine sahip olunduğu ve fizik yeterlilik sınavı geçildiği takdirde adaylar bordo bereli olmaya hak kazanır.