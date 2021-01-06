HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bordo bereli nasıl olunur? Kadın - erkek bordo bereli olma şartları ve yolu

Bordo bereli nasıl olunur? Kadın - erkek bordo bereli olma şartları ve yolu

06.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bordo bereli nasıl olunur? Kadın - erkek bordo bereli olma şartları ve yolu

Son zamanlarda en çok araştırılan mesleklerden biri haline gelen bordo bereliler, olağanüstü durumlarda ve her şartta görevini yerine getirebilen özel askerlerdir. Peki bu mesleği ne kadar yakından tanıyoruz? "Bordo bereli nasıl olunur?", "Askerde bordo bereli nasıl olunur?", "Bordo bereli nasıl olunur, şartları nelerdir?" gibi sorularınızın tüm cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Bordo bereli adayları, verilen üst düzey eğitimleri başarıyla tamamladıkları ve gerekli şartların tümünü yerine getirdikleri saptandığı takdirde göreve hazır gelir. Olağanüstü durumlarda, her türlü arazi koşullarında ve hava muhalefetlerinde görevlerini yerine getirmek üzere yetiştirilen bordo bereliler, son zamanlarda gençler tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Mesleğin detaylarını ve mesleğe nasıl başvuru yapılacağını araştıran kişilerin en çok sordukları soru "Bordo bereli nasıl olunur?" oldu. Bu sorunun cevabını ve mesleğe dair tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz. İşte bordo berelilere dair tüm detaylar...

Bordo Bereli Nasıl Olunur?

"Bordo bereli nedir, nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Bordo bereli olmak isteyen kişilerin öncelikle subay, astsubay ya da uzman erbaş olmaları gerekir. Bordo bereli olmak için bu rütbelerden herhangi birine sahip olup bunu belirterek başvuruda bulunmak gerekir. Başvurular ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesi üzerinden yapılır. Bordo bereli olmak üzere yapılan başvuru olumlu olarak sonuçlandığında ise sürecin en zorlu kısmı başlar. Bu kısım ileri seviye silah kullanımı ve nişancılık eğitimidir. Bordo bereli eğitimleri oldukça zor ve ağır geçer. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar bordo bereli olmaya hak kazanır.

Bordo Bereli Eğitimi Nasıldır?

Sabır ve özveri gerektiren bu eğitim 3 yıllık bir programdır. 3 yıllık eğitim sürecinde adaylara paraşüt eğitimi, ileri seviye silah kullanımı ve nişancılık, yakın balık adam, hayatı idam etme ve olağanüstü koşullara uyum sağlama üzerine detaylı eğitim verilir. Diğer askerlerden ayrılmasının en büyük sebebi, hızlı kararlar verebilmek ve her koşulda pratik davranmak olmasıdır.

Bordo Bereli Başvurusunda Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bordo bereli alımlarında başvuru yapabilmek için gerekli şartlar;

  • Türk vatandaşı olmak
  • 25 ile 27 yaş arasında olmak
  • Türk Silahlı Kuvvetleri ve okullarından sebep ne olursa olsun ilişiğinin kesilmemiş olması
  • Sınavlardan başarı ile geçmek
  • Kurumsal haklardan mahrum bırakılmamış olmak ve herhangi kamu ya da özel bir kuruma tazminat borcunun olmaması
  • En az 2 yıllık fakülte ya da yüksek okul mezunu olmak
  • Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak
  • Bordo bereli eğitimini görecekler adına belirlenen sağlık raporunu almış olmak
  • Terör ve terör örgütleri ile kişinin kendisinin, anne, baba ve varsa eş ve çocuklarının herhangi bir ilişiğinin olmaması
  • Kilo ve boy endeksine uyuyor olmak
  • Fiziki yeterlilik

Gerekli fiziki şartlar ise şöyle;

  • Boy için alt sınır 1.64, üst sınır ise 2.10 m'dir.
  • Kilo için alt sınır 51, üst sınır ise 72 kg'dur. 2.10 sınırında boyu olan kişiler için kilo alt sınırı 85, üst sınırı ise 115 kg olarak belirlenir.

Bordo Bereli Keskin Nişancı Nasıl Olunur?

Bordo bereli keskin nişancı olmak için öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimine katılmak gerekir. Bu eğitimlerde silah kullanımı ve nişancılık konusunda detaylı bilgiye sahip olunur. Atışı iyi olan kişiler ve silah kullanımında başarılı olanlar zaman içinde daha uzun mesafeli atışlarda komutanlar tarafından değerlendirilir. Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüfekler hakkında detaylı bir eğitim alınır. Her türlü engel ve hava muhalefeti durumlarında sakin kalarak ve en iyi şekilde atış yapabilmek üzerine eğitim verilir. Eğitimden başarıyla mezun olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde keskin nişancı olarak kaydedilir ve gerekli durumlarda göreve çağrılır.

Bordo bereli keskin nişancı olmak için gerekli şartlar ise şöyle;

  • İyi silah kullanımı bilgisine sahip olmak
  • Göz probleminin olmaması ve son derece iyi görüyor olmak
  • Her türlü olağanüstü durumlarda soğukkanlı olabilmek
  • En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
  • Tüm silahları tanımak ve genel kullanımını bilmek
  • Dürbün ile atış yapma yeteneğine sahip olmak

Bordo bereli keskin nişancılık oldukça zor bir alan ve meslek olduğu için olan kişiler yüksek kazanca tabi tutulur. Operasyon ücretleri ile birlikte ortalama 8.500 TL civarında maaş alınır.

Bordo Bereli Subay Nasıl Olunur?

Bordo bereli subay olmak için öncelikle lisans mezunu olmak gerekir. Ardından Türk vatandaşı olmak önemli bir şarttır. Sabıka kaydının olmaması, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, hiçbir kamu ya da özel kuruma tazminat borcunun olmaması, yaş sınırlarına uyuyor olmak, hiçbir askeri kurumdan ilişiğinin kesilmemiş olması, hiçbir terör örgütü ile ilişiğinin olmaması, boy ve kilo endeksine uyuyor olmak ve fiziki yeterlilik gösterebilmek diğer koşullardır. Bordo bereli olacak olan subaylar önemli ve detaylı bir silah kullanımı ve nişancılık eğitiminden geçer. Eğitimi başarıyla tamamlayan subaylar, bordo bereli subay olmaya hak kazanır.

Bordo Bereli Yüzbaşı Nasıl Olunur?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan herkes bordo bereli olmak için başvuruda bulunabilir. Buna yüzbaşı olanlar da dahildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği bordo bereli eğitimine katılıp eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler bordo bereli olmak için başvuruda bulunabilir. Bu eğitimde ileri seviye silah kullanımı ve nişancılık üzerine yoğunlaşılır. Aynı zamanda kişinin olağanüstü durumlarda, hava muhalefetinde ve çeşitli engeller altında soğukkanlı bir şekilde görevini sürdürebilmesi üzerine eğitim verilir. Eğitimi başarıyla bitiren adaylar, belirlenen boy ve kilo endeksine sahip olunduğu ve fizik yeterlilik sınavı geçildiği takdirde adaylar bordo bereli olmaya hak kazanır.

Bordo Bereli Kadın Asker Nasıl Olunur?

Kadınlar da bordo bereli olmak istediği takdirde erkeklerle aynı şartlara tabi tutulur. Şartlara uygun olan her kadın aday, eğitime alınır ve eğitimini başarıyla tamamladığında göreve hazır sayılır.

Bordo bereli kadın asker olmak için gerekli şartlar;

  • Türk vatandaşı olmak
  • En az 2 yıllık olmak üzere yüksek öğrenimden mezun olmak
  • Türk Silahlı Kuvvetli ve askeri okullardan ilişiğinin kesilmemiş olması
  • 25 ile 27 yaş sınırlarında olmak
  • Kurumsal haklardan yoksun bırakılmamış olmak
  • Hiçbir kamu ya da özel kuruma tazminat borcun olmaması
  • Yapılacak sınavlardan başarıyla geçilmesi
  • Terör ve terör örgütleri ile kişinin kendisinin, anne ve baba varsa eş ve çocuklarının hiçbir ilgisi olmaması
  • Belirlenen kilo ve boy endeksine uyuyor olmak
  • Fiziki yeterlilik
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
  • Sağlık raporu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Eczanede dehşet saçmıştı! Cezası belli olduEczanede dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu

Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu

Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu

Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu

Eczaneye pompalı tüfekli saldırıya 11 yıl 2 ay hapis cezası

Eczanede dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Nasıl akademisyen olunur? Üniversitede akademisyen olma aşamaları nelerdir?

Nasıl akademisyen olunur? Üniversitede akademisyen olma aşamaları nelerdir?

Doğmamış bebek orta parmağını kaldırarak “2020’ye hoşça kal” dedi

Doğmamış bebek orta parmağını kaldırarak “2020’ye hoşça kal” dedi

Korkutan 'Balon balığı' uyarısı! Zehri siyanür kadar güçlü

Uzmanı uyardı! Zehri siyanür kadar güçlü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.