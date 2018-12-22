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'Bordo Bereli' olmak isteyen Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan'a(11) çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Muzaffer Utku T.

'Bordo Bereli' olmak isteyen Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan'a(11) çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Muzaffer Utku T. (20), 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı. Hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenilen Muzaffer Utku T., "Bir kız çocuğu yolun sağ tarafından aracın önüne çıktı. 10 metre mesafe vardı. Yolun ortasında panikleyip, durdu. Direksiyonu sola kırdım ancak otomobilin arka tarafı istemsizce çocuğa çarptı. Pişmanım. Bu olay beni derinden etkiledi" dedi.
Kaza, 1 Nisan 2018 tarihinde saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuklu Adem (30) ve Latife Doğan(31) çiftinin ortanca çocuğu olan Dikilitaş Sahibi Ata İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Sena Doğan'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada Muzaffer Utku T.'nin kullandığı 42 CKY 05 plakalı otomobil çarptı. Küçük Rabia, çarpmanın şiddetiyle fırlayıp karşı şeride düşerken, otomobil de refüje çıkıp takla attı. Kazada ağır yaralanan Rabia Sena, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yanındakilerle birlikte yara almadan kurtulan sürücü Muzaffer Utku T. de tutuklandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü Muzaffer Utku T. hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Konya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Muzaffer Utku T., yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
TUTUKSUZ YARGILANIYOR
Davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Muzaffer Utku T., kazada hayatını kaybeden Rabia Sena Doğan'ın ailesi, kaza sırasında otomobilde bulunan yolcular ve taraf avukatları katıldı. Muzaffer Utku T., savunmasında Rabia Sena Doğan'ın aniden yola çıktığını, çarpmamak için direksiyonu sola doğru çevirmesine rağmen aracın kıza çarptığını söyledi. Muzaffer Utku T., "Rabia yolun sağ tarafından aracın önüne çıktı. Fark ettiğimde aramızda 10 metre mesafe vardı. Rabia yolun ortasında panikleyip durdu. Bu esnada direksiyonu sol tarafa kırdığımı ve çarpmamak için frene basıp otomobili durdurmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Direksiyonu sola kırıncı otomobil arka kısmı istemsizce Rabia'ya çarptı. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Çok pişmanım. Bu olay beni derinde etkiledi"dedi.
KAZAYI BAKLONDAN GÖRMÜŞ
Duraşmada müşteki olarak ifadesine başvurulan anne Latife Doğan, "Kazayı balkondan gördüm. Hemen olay yerine gittim. Gittiğimde sürücü ve arkadaşları kaçıyordu. Şikayetçiyim" diye konuştu. Hazırlanan bilirkişi raparunda ise sürücü Muzaffer Utku T.'nin tali kusurluğu olduğu belirtildi. Duruşma, sanık ve tanıklarının dinlenmesinin ardından ileriki bir tarihe ertelendi.
AFRİN'DEKİ ASKERLERE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ
Kazanın ardından Rabia Sena Doğan’ın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Mehmetçiklere gönderdiği mektuplar ortaya çıkmıştı. Küçük kızın mektupları, asker olup, 'Bordo Bereli' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmak hayali kurduğunu ortaya çıkarmıştı. Raiba'nın mektubunda, '' Sevgili Mehmetçik abilerim, ben hep doktor olmak isterdim ama şimdi özel kuvvetçi olmak istiyorum. Arkadaşım Bilge Sude Sağlam ile sizler gibi operasyonlara çıkmak istiyoruz. Çünkü vatanımızı bayrağımızı korumak dileğiyle asker olacağım inşallah. Rabbim sizi korusun sağ salim gelin. O hainlere günleri gösterin. Şu an mektubu öyle heyecanla yazıyorum ki ellerim titriyor. Sizi haberlerde görüyorum sık sık dua ediyorum” ifadelerini kullandığı görülmüştü.

FOTOĞRAFLI

'Bordo Bereli' olmak isteyen Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında'Bordo Bereli' olmak isteyen Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında'Bordo Bereli' olmak isteyen Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında'Bordo Bereli' olmak isteyen Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

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