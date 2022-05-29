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  4. Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti! Börekçideki dehşet kamerada

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti! Börekçideki dehşet kamerada

29.05.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir börekçide yaşanan olay dehşete düşürdü. Esenyurt'ta bir kafeye gelen Turan K. börek yediği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Husumetlisi olduğu iddia edilen bir şüpheli Turan K.'ya arkadan yaklaşıp kulağını kesti. Dehşete düşüren saldırı anı anbean kameraya yansıdı.

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti! Börekçideki dehşet kamerada

Börekçideki korkunç olay Esenyurt'ta yaşandı. Fatih Mahallesi’nde bulunan börekçide oturup börek yiyen Turan K. bıçaklı saldırıya uğradı.

KULAĞINI KESTİ

Börek yiyen Turan K.’nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.’nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı.

Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GELDİ, ADAMIN KULAĞINI KESTİ"

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, “Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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