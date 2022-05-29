Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti! Börekçideki dehşet kamerada

Börekçideki korkunç olay Esenyurt'ta yaşandı. Fatih Mahallesi’nde bulunan börekçide oturup börek yiyen Turan K. bıçaklı saldırıya uğradı.

KULAĞINI KESTİ

Börek yiyen Turan K.’nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.’nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı.

Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GELDİ, ADAMIN KULAĞINI KESTİ"

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, “Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti” dedi.

(İHA)

