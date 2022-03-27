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Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı! Patronunun eşiyle...

27.03.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'deki börekçi cinayetinin arkasında 'gönül ilişkisi' çıktı. Polisin yaptığı soruşturmada,35 yaşındaki Engin Ö.'nün patronu Salih K.'nın eşiyle yasak ilişki yaşadığı detayına ulaştı. Ekipler, durumu öğrenen Salih K.'nın bu yüzden Engin Ö.'yü öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı! Patronunun eşiyle...

Çekmeköy'de börekçi dükkanı olan Salih K.(37), yanında çalışan Engin Ö.'yü (35) tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kayıplar akaçan Salih K. Düzce'de yakalandı. Yapılan soruşturmada Engin Ö.'nün patronunun eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı bu nedenle aralarında çıkan kavga sonucu cinayetin meydana geldiği belirlendi.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Çekmeköy, Soğukpınar Mahallesi'nde 24 Mart 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih K., yanında çalışan işçisi Engin Ö.'yü göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra otomobiline binerek kaçtı.

PATRONUNUN EŞİYLE YASAK İLİŞKİ YAŞIYORDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları soruşturmada şüpheli Salih K.'nın babası M.K. gelini D.K.'nın Engin Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığını, oğlunun bunu öğrendiğinde cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.

Öte yandan kameralar yardımıyla takip edilen şüphelinin otomobilinin Düzce'ye gittiği belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Salih K., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

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İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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