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Börekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Bafra ilçesinde, börekçide bulunan tüp patladı.

Börekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü, 1 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, börekçide bulunan tüp patladı. Olayda 2 iş yeri ile 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, bir kadın ise hafif şekilde yaralandı.
Olay, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, börekçide bulunan tüp, iş yerinde kimse olmadığını sırada patladı. İki iş yeri ile önünde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden olan patlamada, bir kadın da hafif şekilde yaralanarak İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Börekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü, 1 yaralıBörekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü, 1 yaralı

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