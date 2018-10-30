Börekçide tüp patladı: 2 iş yeri ve 4 araç zarar gördü, 1 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde, börekçide bulunan tüp patladı. Olayda 2 iş yeri ile 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, bir kadın ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, börekçide bulunan tüp, iş yerinde kimse olmadığını sırada patladı. İki iş yeri ile önünde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden olan patlamada, bir kadın da hafif şekilde yaralanarak İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



